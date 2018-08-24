Başkan Tuna: Ameliyatı Ankara'mızın su baskınlarından kurtulması için yapıyoruz

Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki su taşkınlarının önüne geçilmesi için başlatılan altyapı çalışmalarını okullar açılmadan tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Tuna, "Ciddi ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Bu ameliyatı Ankara'mızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Akay Kavşağı'ndaki su taşkınlarının önüne geçilmesi için yapılan atık su ve yağmur suyu hatları yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Altyapıdaki son durum hakkında bilgi alan Tuna, başkentte su baskınlarının tekrarlamaması için bayram tatilinde de ASKİ ekipleriyle 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle kent sakinlerinin sıkıntı çektiği 15 noktadaki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini belirten Tuna, "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Çünkü elektrik, doğal gaz ve telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Dolayısıyla nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'OKULLAR AÇILMADAN TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Okullar açılmada çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Tuna, "Hatlar bilinmiyor. Doğal gaz hatlarının, elektrik hatlarının nereden geçtiği, hangi derinlikten geçtiği bilinmiyor. Bu tür arızalar olduğu zaman gecikmeler olabiliyor; ama şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı olmadan devam ediyor. Ne çıkacağını bilmediğimiz için süre vermek çok doğru değil. Boş bir arazide olsaydık süre vermek çok kolaydı. Ama yer altından geçen hatların yerini de bilmiyoruz, ne olduğunu da bilmiyoruz. Çok ince ve hassas çalışma yürüttüğümüz için süre vermek zor. İnşallah okullar açılmadan tamamlamış olacağız" dedi.

'SU BASKINLARINDAN KURTULMAK İÇİN YAPIYORUZ'

Kent sakinlerinden çalışmalar sırasında verdikleri rahatsızlık nedeniyle özür dileyen Başkan Tuna, şunları söyledi:

"Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Çok rahat bir şey olmayacak tabi; çünkü sıkıntı var. Ameliyat olurken hastaneye yatıyorsun, narkoz yiyorsun, bıçak kesiyor. Birkaç gün kendine gelemiyorsun. Kimse ameliyat olmak istemez. Keşke ilaçla tedavisi mümkün olabilseydi ama ilaçla tedavi mümkün değil. Bir sıkıntı var. Biz bunu bayram tatilinden de istifade ederek daha az rahatsızlık verecek şekilde yapalım istedik. Ama bir noktada da mecburuz. Ya hep su baskınlarına maruz kalacağız ya da bu sıkıntıyı bir müddet çekeceğiz. Neden ameliyat olur bir insan? Daha rahat, daha iyi bir hayat yaşamak için ameliyat olur. Biz de bu ameliyatı Ankara'mızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız çalışmaları destekliyor. Hiçbir şikayette almadık vatandaşlarımızdan. 'Bu ameliyatı gerçekleştirelim, bir daha sıkıntı çekmeyelim' diyorlar ve bu da bize moral veriyor."