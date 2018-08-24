Başkan Tuna: Bu ameliyat, Ankaramızın su baskınlarından kurtulması için

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan alt yapı çalışmalarını okullar açılmadan tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Biz de bu ameliyatı Ankaramızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Akay Kavşağında devam eden su taşkınlarının önüne geçecek atık su ve yağmur suyu hatları yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Alt yapıdaki son durum hakkında bilgi alan Mustafa Tuna, başkentte su baskınlarının tekrarlamaması için bayram tatilinde de ASKİ ekipleriyle 24 saat esasına göre çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

‘NAKIŞ İŞLER GİBİ İNCE BİR AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Aşırı yağışlardan dolayı vatandaşların sıkıntı çektiği 15 noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini bildiren Başkan Tuna, şunları söyledi: "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Çünkü elektrik, doğalgaz ve telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Dolayısıyla nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret gösteriyoruz"