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Başkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2011 yılında Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'nın mayın tuzağında şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar'ın ailesini ziyaret etti.

ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2011 yılında Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK'nın mayın tuzağında şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar'ın ailesini ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Kurban Bayramı dolayısıyla 2011'de, Çukurca’da terörle mücadele operasyonunda şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Başayar'ın babası İsmail Başayar ile bir süre sohbet eden Başkan Tuna, daha sonra aile albümündeki fotoğrafları inceledi. Aileye bir kez daha 'başsağlığı' dileğinde bulunan Tuna, "Bizler ve bu ülke, evladınıza minnettar. Aziz şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. Allah inşallah ahirette onlara komşu eylesin" diye konuştu. Başkan Tuna, şehit ailesini ziyaret ettikten sonra Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'ndeki esnaf ve ilçe sakinleriyle bayramlaştı.

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