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Başkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğu ileri sürülerek özel halk otobüsünden indirilen Gazi Veli Akkuş'u ziyaret etti.

Başkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaret

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğu ileri sürülerek özel halk otobüsünden indirilen Gazi Veli Akkuş'u ziyaret etti. Veli Akkuş'a yeni 'Antalyakartı'nı veren Başkan Türel, "Siz gazi kartınızı şerefle taşıyın. Toplu ulaşımda da bu kartı kullanarak ücretsiz seyahat edebilirsiniz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gazi kartı geçersiz olduğu ileri sürülerek özel halk otobüsünden indirilen Gazi Veli Akkuş'u Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Türel, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Otobüs sürücüsüne gerekli cezanın verildiğini, toplu taşıma aracı kullanımından men edildiğini kaydeden Türel, "Bir kere 'Gazi' unvanına sahip bir büyüğümüzün böyle bir muameleye tabi tutulması bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Şoförlerimize eğitim vermek suretiyle halkımıza en iyi şekilde davranması gerektiğini hep söylüyoruz. Eğitim seminerleri düzenliyoruz bunun için. Ama maalesef çürük elmalar her zaman çıkıyor" dedi.
'HADDİNİ AŞMIŞ'
Sürücünün davranışını kabul etmelerinin söz konusu olmadığını belirten Başkan Türel, şunları söyledi:
"Yapılan bu çirkin hadiseden dolayı size geçmiş olsun demek için buradayım. Arkadaşımız haddini aşmış, son derece saygısızca bir davranışta bulunmuş. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Bununla ilgili gereken en ağır cezayı verdik. Bu hareketi yapan arkadaş her ne kadar olaydan sonra pişmanlığını belirten, özür dilediğini belirten dilekçe vermiş olsa da bizim bu saygısızlık karşısında müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Gereğini yaptık ve görevinden men ederek bir daha toplu ulaşımda hizmet vermeyecek şekilde gereken kararlarımızı aldık. Bundan sonra da sizin yaşadığınız talihsiz hadise belki de benzeri başka olabilecek olayların da önüne geçmiş olur. Yapılan davranışın kabul edilebilir bir yanı yok."
'BAŞKANIMIZ NEZAKET GÖSTERDİ'
Gazi Veli Akkuş ise Başkan Menderes Türel'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız büyük bir nezaket gösterdi. Ziyareti çok mutlu etti. Her zaman devletimizin temsilcilerinin başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.
'ANTALYAKART' TAKDİM ETTİ
Başkan Türel, Gazi Veli Akkuş'a ziyaretin ardından toplu ulaşımda kullanılan yeni 'Antalyakartı'nı takdim ederek, "Bundan sonra siz gazi kartınızı şerefle taşıyın. Toplu ulaşımda da bu kartı kullanarak ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Bundan sonra raylı sistemi, otobüslerimizi, deniz otobüsünü gönlünüzce kullanın" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Başkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaretBaşkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaretBaşkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaretBaşkan Türel'den otobüsten indirilen gaziye ziyaret

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