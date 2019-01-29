Başkan Türel’in afişlerine çirkin saldırı

Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişine zarar verdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Boğaçayı Köprüsü’nde temizlik yapan belediye işçileri, bir kişinin üzerinde Menderes Türel’in fotoğrafının bulunduğu tanıtım afişine zarar verdiğini gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis Ö.D’yi "mala zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken, bölgede Başkan Türel ve Boğaçayı Projesini anlatan görsel tasarımlarına zarar verildiği görüldü.

