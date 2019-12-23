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Başkan Turgay Erdem sahneye çıktı, Roman Orkestrası ile izleyenleri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:50 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası dün akşam BAOB Oditoryum’da gerçekleştirdiği konserle kendisine bir kez daha hayran bırakırken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konser sonunda sahneye çıkarak şarkı seslendirmesi gecenin sürprizi oldu.Yıllardır sahne aldıkları açık hava etkinlikleri ve özel günlerdeki performanslarıyla büyük beğeni kazanan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, salon konserleriyle de kendisine hayran bırakıyor.

Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası dün akşam BAOB Oditoryum’da gerçekleştirdiği konserle kendisine bir kez daha hayran bırakırken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in konser sonunda sahneye çıkarak şarkı seslendirmesi gecenin sürprizi oldu.
Yıllardır sahne aldıkları açık hava etkinlikleri ve özel günlerdeki performanslarıyla büyük beğeni kazanan Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası, salon konserleriyle de kendisine hayran bırakıyor. BAOB Oditoryumu’nda sahne alan orkestra ’Fasl-ı Muhabbet’ isimli konserin ilk bölümünde Hübeya Arun’un seslendirdiği şarkılarla oditoryumu dolduran kalabalığa müzik ziyafeti sundu. Orkestra üyeleri başarılı performansları ve renkli oyun havalarıyla hem kendileri eğlendi, hem de izleyenleri coşturdu.
Şef Murat Cansuyu yönetimindeki orkestranın unutulmaz bir gece yaşattığı konserin ikinci bölümü ise aralarında Nilüfer Belediyesi Roman Orkestra üyeleri ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının yer aldığı solistler geçidi ile devam etti. Gecenin sürprizi ise Başkan Turgay Erdem’in konser sonunda sahneye çıkarak şarkı söylemesi oldu. ’Benzemez kimse sana’ ve ’Sevmekten kim usanır’ isimli Türk Sanat Müziği erserlerini seslendiren Erdem, salonu dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Kendisinden önce çıkan solistleri tebrik eden Erdem, konser sonunda izleyicilerin yeni yılını kutladı.
“Yeni yılın bütün herkese, sağlık, huzur, mutluluk, barış, kardeşlik ve bolluk getirmesini diliyorum" diyen Erdem ve gecede sahne alan tüm solistler, hep birlikte ’Ağlama değmez hayat isimli’ parçayı söyleyerek konseri tamamladı.

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