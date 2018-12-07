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Başkan Uçar'dan, CHP Datça ilçe Başkanlığı'na teşekkür ziyareti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 16:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı gösterilen mevcut belediye başkanı Gürsel Uçar, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililere teşekkür etti.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı gösterilen mevcut belediye başkanı Gürsel Uçar, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililere teşekkür etti. Parti binasına gelişinde, İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Uçar, CHP'nin sadece Datça'da değil, Türkiye genelinde güçlü olabilmesi için mücadele edeceğinin sözünü verdi. CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Başkan Gürsel Uçar, "Adalete, hukukun üstünlüğüne inanan, bireyin özgürce kendisini ifade edebileceği bir siyasi partinin oluşturduğu bireyler olarak buralardayız. Bu nedenle CHP'de siyaset yapıyoruz. CHP içinde hizmet vermekten her zaman onur duydum" dedi. CHP Genel Merkezinin, yapılan anketler sonucu halkın istekleri doğrultusunda adayını belirlediğine dikkati çeken Başkan Uçar, "Aday adaylığı süresince partimize yakışır bir yarış yaşandı. En ufak bir olumsuzluk olmadı. Datça CHP örgütünün bu yanıyla, Türkiye'nin her yerine örnek olması gerekiyor" diye konuştu. Yerel seçimler öncesi CHP adayı olarak en büyük söylemlerinden birisinin, 'Datça'nın tarihi ve doğal güzelliğini her zaman korumak' olacağını belirten Uçar, "Hepimiz iyi büyüme, iyi gelişme, 40 yıl sonra 40 bin nüfus demeliyiz. Datça'yı 100 bin nüfuslara taşıyarak, daha iyi büyüyeceğini asla ve asla hiçbir CHP'li arkadaşım düşünmemelidir. Datça'da 40 yıl sonra da 40 bin nüfusla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel yaşanabilir beldesi olmalıdır" diye konuştu. 'HEDEFİM, HUZURLU BİR TOPLUM YARATMAK' Belediyelerin belli başlı görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Uçar, şöyle devam eti: "Parklar, yollar yapmak, çöpleri toplamak zaten belediyenin birimlerince yapılır. Ben belediye başkanı olarak elbette bu işlerin takipçisi olacağım. Ancak en büyük hedefim, Datça'da huzurlu bir toplum yaratmaktır. Adaletsizliğin, haksızlığın olduğu yerde kavga olur. İnsanlar arasında birbirine karşı düşmanlık oluşur. Belediye başkanı olarak en büyük görevim, herkesi sevmek ve kucaklamak olacak. Hepimizin bir tek isteği var, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz."

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