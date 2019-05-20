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Başkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediye gelirlerinin personel maaşlarını karşılamadığını afiş ve pankartlar yoluyla ilçe halkına duyurdu.2004-2014 yılları arasında Torbalı Belediye Başkanlığı yapan, 2019 seçimlerini kazanarak görevi yeniden devralan Başkan İsmail Uygur, belediye borçlarından sonra bu defa personel sayısı ve maaşlarını açıkladı.

Başkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, belediye gelirlerinin personel maaşlarını karşılamadığını afiş ve pankartlar yoluyla ilçe halkına duyurdu.
2004-2014 yılları arasında Torbalı Belediye Başkanlığı yapan, 2019 seçimlerini kazanarak görevi yeniden devralan Başkan İsmail Uygur, belediye borçlarından sonra bu defa personel sayısı ve maaşlarını açıkladı. Başkan Uygur, astırdığı pankartlarla belediye gelirlerinin personel maaşlarını karşılamadığını duyurdu. Yeni billboard ve afişlerde belediyenin bir aylık maaş maliyetinin 5 milyon 230 bin lira olduğunu ifade eden Başkan Uygur, İller Bankası’ndan gelirin de 2 milyon 264 bin lira olduğuna dikkat çekti. Uygur ayrıca, belediyeyi 1 Nisan 2014 tarihinde 453 çalışan ile bıraktığını, bugün ise bin 446 çalışan ile devraldığını ifade etti. İller Bankası’ndan gelen para ile personel maaşının bile karşılanmadığını ifade eden Uygur, pankartlarda "Torbalı halkının bilgisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Nereye uzansak orası elimizde kalıyor”
2014 yılında 453 çalışan ile belediyeyi devrettiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “8 Nisan itibariyle kasten, bilerek ve isteyerek batırılmış bir belediye devralmış bulunmaktayım. 453 personelle bıraktığımız belediyede bin 446 kişi çalışıyor. Sırf CHP’li diye işten çıkarılan işçileri de düşündüğümüzde alınan işçi sayısının ne kadar vahim olduğu gözler önüne seriliyor. Henüz yüzünü görmediğimiz işçilerimiz var. Bunlar da ATM’ciler. 170 milyonluk borç yetmezmiş gibi her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. İller Bankası’ndan 2 milyon 264 bin lira kaynak alabiliyoruz. Sadece maaşlarda 3 milyon civarı eksideyiz. Elimizi nereye atsak orası elimizde kalıyor. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” dedi.

Başkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladı

Başkan Uygur, personel sayısı ve maaşlarını açıkladı

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