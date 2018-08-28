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Başkan Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı Bayramı’nın 96.yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Uysal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik-beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır. Bu büyük zafer yeni neslimize çok iyi anlatılmalı, milletimizin 30 Ağustos ruhu ise gençlerimize örnek olarak gösterilmelidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünü en kalbi duygularımla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” (İHA)

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