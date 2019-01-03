HABER

Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel işler başardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:24 | Son Güncelleme

MEVLANA'NIN evrensel mesajları engelli bireyler tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelendi.

İSTANBUL,(DHA)- MEVLANA'NIN evrensel mesajları engelli bireyler tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelendi. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana'nın 745'inci yılına özel bir anma programı düzenledi. Etkinlikte, Mevlana'nın evrensel mesajları engelli bireylerin müzik ve görsel sanat yorumlarıyla sahnelendi. Ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM'den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana'nın “Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları", yetenekli engelli bireyler tarafından şiir, ilahi dinletileri ile semazen gösterileri özgün bir şekilde sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan programda engelli bireylerin, performansı katılımcılardan büyük alkış topladı.

Mevlana Özel Programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Büyükşehir çalışanları ve idareciler katıldı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARDIK"

Her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Gerçekten yapılan iş çok güzel bir iş. Güzel olduğu kadar da gönüllere hitap eden bir iş. Büyükşehir belediyesi olarak çok güzel şeyler başarılıyormuş demek ki. Büyükşehirdeki idareciler olarak buluşalım dedik. Ara sıra böyle buluşmak gerekmiş. Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan Uysal program sonunda engelli bireyleri tebrik ederek, hediyelerini takdim etti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"
ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izlediABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.