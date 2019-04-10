Başkan Uysal’dan ‘Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı’ iddiası

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de olağandışı bir seçmen hareketi olduğunu ifade ederek, özellikle boş arazilere ve boş tarlalara seçmen kayıtları yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, 24 Haziran seçimlerinden sonra 27 bine yakın seçmen hareketi olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükçekmece'de AK Parti'nin adayı olarak gösterilen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Uysal, Büyükçekmece'de 24 Haziran genel seçimleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri arasında geçen sürede 'aday kaydırılması, adayların kayıtlarının silinmesi ve de hayali aday' şeklinde çıkardığı başlıklarla şu iddiaları gündeme taşıdı: "Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayımız 172 bin 352. Bugün 174 bin 660. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. 'Neden bu kadar fark varken niye tartışma var?' diyorlar. 'Tartışma yok' diyerek tartışmayı kapatmak istiyorlar. Bugün seçmen sayısında artış görünse bile Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşandı Büyükçekmece'de. 352 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş, bunların içerinde ölüm, yurtdışına çıkış, askerlik konuları vs gibi şeyler var. Bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. Bu süre zarfı içerisinde 14 bin 264, toplamda ise yaklaşık 27 bine yakın seçmen hareketi özelikle burada göze çarpıyor. Yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Nasıl olmuş da bu insanların hiç seçmen kaydı yok? Seçmen kayıtları üzerindeki değişikliklerin açığa çıkması gerekiyor.

SAHTE SEÇMEN İDDİASI Vatandaşlar sadece nüfus müdürlüğünde yapılan seçmen listelerinin güncellenmesi, nüfus kaydının alınabilmesi belediyeden alınan numarataj sistemi üzerinden yapılıyor. Oturulabilecek bir alan yoksa oraya kayıt yapılamaz. Boş bir alana veya boş bir iş yerine yapılamaz. Burada önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için o adresin verileriyle hareket edilmiş. Sahte seçmen listesiyle numarataj seçmen oluşmuştur. Sahte kayıt yerleri 2-3 tane usul kullanılmış, ruhsat müracaatı yapan ve inşaatına başlanmayan yerleri bina var gibi gösterilerek adres oluşturulmuş. Yazın sadece oturulup yazlık olarak kullanılan yerlerde sahte seçmen oluşturulmuş. İşyeri de konut gibi gösterilmiş. Herhangi bir vatandaş seçmen listesinde var, 'haberim yok evimde seçmenler var' diyorlar ve bu da aynı şekilde burada mal sahiplerinin haberi olmadan buralar da sahte yer olarak alınmış. Vahim bir durum bu. Normal olarak ruhsat alınmış ya da boş bina var sanki iki katlı hayali kat olarak gösterilmiş ve hatta aynı binada yine ilave 2 kat hayali olarak eklenmiş ve seçmen oluşturulmuş.

'ORGANİZE BİR EKİP TARAFINDAN YAPILDI' İDDİASI

Bütün bunların sonucunda seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil. Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş. İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.

Seçmen listeleri askıya çıktığı zaman, AK Parti üyelerimizin seçmen listesinde yer almadığını gördüğümüz zaman inşaatlarda, boş arazilerde 736 seçmen olduğunu gördük ve itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP'de itiraz etti. Bunların 731'inin kaydı donduruldu. Ancak bu sırada gördük ki 830 kayıt daha yapılmış. Buna rağmen YSK itirazımızı reddetti. Ret sebebi kolluk kuvvetleri tarafından yerine gidilip tespit yapılamaması. Ancak bu kadar çok seçmen hareketi olan yerde bu kontrol yapılması mümkün olmuyor.

“SEÇİMLER TARTIŞILIR HALE GELMİŞTİR"

Türkiye tarih boyunca herhalde bu şekildeki bir tartışmanın içerisinde kendini bulmamıştır. Genel başkan yardımcımız da parti sözcümüz de ifade ettiler. Özellikle Büyükçekmece'deki seçimlerde seçmen listeleri üzerinde yapılan çalışmalar, usulsüzlüklerle ilgili. Ayrıca dün itibariyle AK Parti İl Başkanlığı özelikle Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin ve İstanbul genelinde de Büyükşehir seçiminin olağanüstü itiraz dilekçesinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulmuş olması sebebiyle Büyükçekmece seçimleri çok daha tartışılır hale gelmiştir."