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Başkan Uysal’dan, çay servisli empati çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

2017 yılında 1 Ağustos’un Empati Günü olması için karar alan Muratpaşa Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında sürpriz yaşandı.

2017 yılında 1 Ağustos’un Empati Günü olması için karar alan Muratpaşa Belediye Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısında sürpriz yaşandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye görevlilerinin yerine geçip, meclis üyelerine çay servisi yaptı.
‘Ötekileştirmeye karşı bir arada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı’ güçlendirmek için 1 Ağustos’un ‘Dünya Empati Günü’ ilan edilmesini, 2017 yılında öneren ve bu konuda belediye meclisinde aynı yıl karar alınmasına öncülük eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bugünkü ağustos ayı olağan toplantısında bir sürpriz yaptı. Meclis oturumu başlama saatinde toplantı salonuna değil, fuayedeki çay ocağının başına geçen Başkan Uysal, önce bardaklara çay koydu. Daha sonra, çay bardakları ile dolu tepsi ile toplantı salonuna geçen Başkan Uysal, meclis üyelerine tek tek çay servisi yaptı.

"Çay servisi"
Meclis üyeleri ve izleyici koltuklarındaki vatandaşlarla, belediye bürokratlarının şaşkın bakışları arasında çay servis eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “3 Ağustos 2017’de meclisimiz, oy birliği ile bir karar aldı. Bu kararla; 1 Ağustos’u, Muratpaşa’mızda Empati günü olarak kabul ediyoruz. Yani karşımızdakinin yerine kendimizi, üstümüzün, astımızın yerine kendimizi koyma. Toplumdaki bütün katmanların, bütün insanlarımızın birbirini anlaması için sembolik bir gün 1 Ağustos. Bütün insanlarımıza, her 1 Ağustos’ta bunu yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Bir gün TBMM’de, hatta olabilirse Birleşmiş Milletler’de de kabul edilmesini ve tüm dünyada 1 Ağustos’un Empati Günü olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz” dedi.

"Gözleri bantlı yürüdü"
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Meclis toplantısından önce, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de, ‘2 Dakika Yerime Geçer misiniz?’ ve ‘Biraz Empati Lütfen’ başlıkları ile düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte; Başkan Uysal ve Engelsiz Kafe’ye gelen konukların gözlerine bant takılıp, bastonla yürüme ve tekerlekli sandalye ile ulaşımlarını sağlamaları deneyimletilerek empati yapmaları amaçlandı.

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