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  4. Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi (2)

Başkan ve 2 çalışanı, su hattını tamir etmek isterken donma tehlikesi geçirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 22:14 | Son Güncelleme

İL BAŞKANI CEYHUN, ZİYARET ETTİ Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek için gittikleri ormanlık alanda, 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçiyi hastanede ziyaret etti.

İL BAŞKANI CEYHUN, ZİYARET ETTİ
Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek için gittikleri ormanlık alanda, 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçiyi hastanede ziyaret etti.
Sağlık durumları hakkında bilgi alan Ceyhun, Başkan Taşgın’ın kahramanlık örneği olduğunu söyledi. Vatandaşlarının rahatı için hayatını hiçe saydığını ifade eden Ceyhun, “Başkanımızın bu yaptığı gerçekten bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir. Belediye başkanımız oradaki vatandaşlarımızın rahatı için yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi adına hayatını bile hiçe sayarak yanındaki işçi kardeşlerimiz ile beraber gerçekten gözünü karartıp bu yola çıkmış. Tabi bu yola gerçekten çıktığı yolda kendisine teşekkür ediyoruz. Ama Allah korusun hayatlarını tehlikeye atma konusunda da biz endişeye kapılıyoruz. Özellikle aileleri içinde ciddi bir imtihan oldu. Bizi üzdü ama bir taraftan da belediye başkanımızın ve işçi kardeşlerimizin bu fedakarlık örneği bize de örnek oldu” dedi.
'BEN OLAYI DAHA YENİ İDRAK EDİYORUM’
Belediye Başkanı Emin Taşgın ise mahallenin susuz kalmasından dolayı tamir edip dönmeyi düşündüklerini belirterek şunları söyledi:
"Pazar günü olmasına rağmen ve arkadaşlarımız izinli olmasına rağmen Ilıcaksu Mahallesi iki gündür susuz diye durumdan rahatsızdım. Arkadaşlarımı aradım üçümüz birlikte yola çıktık. Ben bu kadar çok kar olduğunu ve karın yumuşak olacağını hiç düşünmedim. Cumhurbaşkanımızın Gönül Belediyeciliği felsefesinden yola çıkarak, daha iyi bir maaşla daha iyi bir işimi bırakıp gelmiştim. Susuz kalan halkım için bir şeyler yapmam lazımdı. Gider, patlayan boruyu tamir eder geliriz dedik. Mesai arkadaşlarım da izinli olmalarına rağmen halktan gelen baskıdan dolayı gidelim dediler. Dün bizi hastaneye getirdiler. Bir şeyimiz yok diyorduk. İyi ki hastane doktorlarımız bizi burada bırakmış, çok iyi bakım yaptılar. Eve gitseydik. Ya evde ölürdük, ya daha sonra bu iş bize pahalıya patlardı. İyi ki kalmışız”

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