Başkan Vergili mazbatasını aldı

Mahalli idareler seçimlerinde Karabük Belediye Başkanlığına üçüncü defa seçilen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili mazbatasını aldı. Belediye meclisinde çoğunluğun AK Parti’de olan Karabük Belediyesinin MHP’li Başkan Vergili, mecliste uyumsuzluk veya problem olacağını düşünmediğini ifade etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mazbatasını almadan önce İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hidayet Küçükaltınbaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Karabük’te üçüncü defa Belediye Başkanı olarak seçilen Rafet Vergili, Seçim Kurulu Başkanı Hakim Küçükaltınbaş’tan mazbatasını aldı.

Seçim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vergili, “Özverili bir çalışma ile çok kısa bir sürede içerisinde Karabük’te seçimi neticelendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada bulunan dava arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Karabüklülere teşekkür ediyorum. Karabüklülere bizi tekrar üçüncü defa belediye başkanı seçtikleri için teşekkür ediyorum. Allah utandırmadan görevimizi tamamlamayı nasip eder deyip buraya gelen arkadaşlarımıza ve bize beraatımızı veren hakimimize ve müdürümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mazbata törenin ardından makamına geçen Rafet Vergili, İHA muhabirine yaptığı açıklamada üçüncü defa Belediye Başkanlığına seçildiği için Karabüklülere teşekkür ederek “Projeler için detaylı çalışmalar, finans çalışmaları yapacağız. Projeler ağır projeler, İnşallah söylemiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Belediye meclis üyeliğindeki AK Parti üstünlüğünü de değerlendiren Vergili, sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, 2009-2014 yılları arasında aynı meclis üyeleri ile çalıştık. 11 meclis üyesi arkadaşla çalıştık. Şuanda da aynı tablo ortaya çıktı. Ben mecliste bir uyumsuzluk olacağını veya herhangi bir problem olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

