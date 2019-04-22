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Başkan Volkan Yılmaz koltuğunu küçük öğrenciye devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Gazi İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencisi Melike Çimen'e devretti.

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA) - SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Gazi İlkokulu 4-B Sınıfı öğrencisi Melike Çimen'e devretti. Yeni belediye başkanı 10 yaşındaki Melike Çimen, yapılmasını istediği projeler için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak'ı arayarak talimat verdi. Çimen, okulların bir sonraki sezona kadar eksiklerinin giderilmesini istedi. Bir öğrenci ise okullardaki kütüphane eksikliğinin giderilmesi için Başkan Melike Çimen'den talepte bulundu. Çimen, kütüphanelerin yapılacağının sözünü verdi. Volkan Yılmaz, küçük belediye başkanı Melike Çimen ve öğrencilere hediye takdim etti.

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