Başkan Yardımcısı Harris’in COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Harris’in California eyaletindeki bir seyahatten yeni döndüğü açıklandı.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Bugün Başkan Yardımcısı Harris’in hızlı test ve PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Harris herhangi bir semptom göstermemektedir. Başkan Yardımcısı izolasyonda olacak ve çalışmalarına evinden devam edecektir” denildi.

Başkan Yardımcısı Harris’in Basın Danışmanı Kirsten Allen, Harris’in son günlerdeki yoğun seyahat programı nedeniyle Başkan Joe Biden ya da First Lady’yle herhangi bir şekilde yan yana gelmediklerini söyledi. Allen, Harris’in kurallar gereği izolasyonda olacağını ve test sonucu negatife dönene kadar da izolasyon sürecinde olacağını belirtti.

Harris’in seyahatten dönerek bu sabah Beyaz Saray’a gittiği ve ilk olarak test yaptırdığı herhangi bir toplantı ya da etkinliğe katılmadığı da açıklandı.

Başkan Yardımcısı Harris’in iki doz Corona virüsü aşısını Ocak 2021’de olduğu üçüncü doz aşısını da Ekim ayında yaptırdığı açıklandı. Harris’in Moderna şirketinin ürettiği COVID-19 aşısında yaptırdığı belirtildi.

