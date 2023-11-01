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Başkan Yardımcısı Kamala Harris duyurdu! ABD'den "Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü" adımı

01.11.2023 17:41 | Son Güncelleme:
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Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, geçtiğimiz günlerde, yapay zekadan kaynaklanan riskleri önlemeyi amaçlayan kapsamlı bir kararname çıkarmıştı. ABD hükümeti, şimdi de Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nü duyurdu. Duyuruyu ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yaptı. Enstitü, ABD Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulacak.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris duyurdu! ABD'den "Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü" adımı

Engadget'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yapay zeka gelişimine ilişkin kapsamlı kararnamesinin ardından, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nde daha fazla makine öğrenimi girişiminin yanı sıra ABD Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nü duyurdu.

ABD'DEN YAPAY ZEKA GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ

Habere göre Biden yönetimi, Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde, NIST (Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü) bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü'nü (US AISI) kuracak.

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Enstitü, potansiyel olarak tehlikeli yapay zeka sistemlerini değerlendirmek için kılavuzlar, kıyaslama testleri, en iyi uygulamalar ve daha fazlasını oluşturmak ve yayınlamaktan sorumlu olacak.

Haberde, ABD Yönetim ve Bütçe Ofisinin bu hafta içinde hükümetin yapay zeka kullanımına ilişkin ilk taslak politika kılavuzunu yayınlayacağı belirtildi.

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