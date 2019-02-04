HABER

Başkan yardımcısı kanser gününde kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

YALOVA Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), Dünya Kanser Günü'nde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Başkan yardımcısı kanser gününde kansere yenik düştü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan (58), Dünya Kanser Günü'nde, bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Başkan Yardımcısı İlhan'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.
27 Ekim 1986 tarihinde Yalova Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde İnşaat Teknikeri olarak göreve başlayan, ardından Yalova Belediyesi’nde sırayla Zabıta Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü görevlerinde bulunan, son olarak da 2014 yılından bu yana Yalova Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinİ sürdüren Dinçer İlhan, bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski milli boksör olan, Yalova Boks İl Temsilciliği ve antrenörlüğü de yapan Dinçer İlhan için yarın ilk olarak Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde bir tören düzenlenecek. İlhan’ın naşı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
İki çocuk babası olan İlhan’ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da bir mesaj yayımlayarak, “Uzun yıllardır belediyemizin birçok biriminde görev alarak halkımıza hizmet etmiş olan Belediye Başkan Yardımcım Dinçer İlhan yakalanmış olduğu amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti. Rabbim mekânını cennet eylesin. Başta ailesi olmak üzere biz tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

FOTOĞRAFLI

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)Bucak'ta 300 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu (3)
Düzce'de yangınDüzce'de yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'un Bucak ilçesi diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Bir ilçe diken üstünde! Herkes hastaneye koştu

Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.