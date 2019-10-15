Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’ye Gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’nin Suriye harekatını başlatmasının ardından hem Ankara hem de Suriye Demokratik Güçleri ile temasta olduklarını belirtmiş, “İki tarafla da konuşuyoruz” demişti. Trump taraflar arasında arabuluculuk yapabileceğinin de mesajını vermişti.

Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını Beyaz Saray önünde açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin ile birlikte kamera karşısına geçen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir heyetle Trump’ın talimatı doğrultusunda Türkiye’ye gideceğini ve Türkiye’ye Suriye’de ateşkes için görüşmelere başlaması mesajını vereceğini açıkladı. Pence’in başkanlık edeceği heyette Trump’ın John Bolton’un yerine getirdiği yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O`Brien da olacak.

“Türkiye Kobani’ye saldırmayacağının güvencesini verdi”

Mike Pence ABD’nin “Türkiye’nin Suriye’yi işgaline yeşil ışık yakmadığını” belirtti. Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü, Trump’ın Erdoğan’a derhal ateşkesin başlaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Erdoğan’ın Trump’a Türkiye’nin Kobani’ye operasyon düzenlemeyeceği güvencesini verdiğini belirtti. Pence Trump’ın Türkiye ve YPG arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence YPG komutanı Mazlum Koban’nin Başkan Trump’la görüştüğünü de söyledi.

