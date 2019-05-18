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"Başkan yardımcısı olarak daha faydalı olacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner: - "(Devlet başkanı adayı) Alberto Fernandez'den önümüzdeki seçimlere beraber katılacağımız, onun başkan adayı benim de yardımcısı olacağım bir çözümde yer almasını istedim" - "Ben başkan yardımcılığı göreviyle daha faydalı olacağıma inanıyorum"

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmak yerine, Alberto Fernandez'in başkan adaylığında, başkan yardımcısı olmak istediğini açıkladı.

Kirchner, sosyal medya hesabından paylaştığı ve kendi seslendirdiği videoda, yaklaşan seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de muhalefetin en kuvvetli ismi Kirchner, Arjantin'in zor durumda olduğunu belirterek, "Alberto Fernandez'den önümüzdeki seçimlere beraber katılacağımız, onun başkan adayı, benim de yardımcısı olacağım bir çözümde yer almasını istedim." dedi.

Kirchner, 2010'da ölen eşi ve eski Arjantin Devlet Başkanı Nestor Kirchner döneminde, Alberto Fernandez'in bakanlar kurulu başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Eski Devlet Başkanı Kirchner, ülkenin içinde olduğu ekonomik krize değinerek, "Bizim önerdiğimiz bu çözümün, Arjantin'in ihtiyacı olan şeyin en iyi ifadesi olduğuna kanaat getirdim. Ben başkan yardımcılığı göreviyle daha faydalı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Buenos Aires Üniversitesinde ceza hukuku hocası olan avukat Alberto Fernandez, Arjantin'i 2003-2007 yılları arasında yöneten Nestor Kircher hükümetinin bakanlar kurulu başkanlığını yapmıştı.

Fernandez, Cristina Fernandez de Kirchner döneminde de aynı göreve devam etmiş ancak o dönemde bir kanunun çıkarılmasına ilişkin yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 2008'de görevini bırakmıştı.

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