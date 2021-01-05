Başkan Yardımcısı Pence Anayasa ve Trump Arasında Kaldı

Çarşamba günkü Kongre oturumunda sembolik bir rol üstlenecek olan Başkan Yardımcısı Pence, başkan ve ona yakın bazı isimlerin yoğun baskısı altında. Trump, Mike Pence’in bu sembolik rolü seçimin sonucunu değiştirecek şekilde kullanmasını istiyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence peş peşe gelen karmaşık durumlarda Başkan Donald Trump’ı destekleyen tutumunu istikrarlı biçimde sürdürdü. Ancak, Çarşamba günü Kongre’de Seçiciler Kurulu’nun başkanlık seçimi oylamasının onaylanacağı ve Joe Biden’ın zaferine resmi olarak son noktayı koyacak olan ortak oturuma başkanlık etmeye hazırlanan Mike Pence kendisini görev süresinin en belirsiz konumlarından birinde bulacak. Temsilciler Meclisi’nin kürsüsüne çıkacak olan Pence, Trump’ın ve kendisinin seçimde aldığı yenilginin resmiyet kazanmasına tanıklık edecek. Ortak oturumda Temsilciler Meclisi ve Senato saymanları eyaletlerin delege oylarını kayıt altına alacak. Oturumda oyların çoğunluğunu kimin kazandığını resmi olarak açıklamak da Başkan Yardımcısı Mike Pence’e düşecek.

Trump: “Umarım Pence bekleneni yapar” ABD Anayasası uyarınca büyük ölçüde sembolik bir rol üstlenecek olan Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkan ve ona yakın bazı isimlerin yoğun baskısı altında. Başkan Trump, Mike Pence’in bu sembolik rolü seçimin sonucunu değiştirecek şekilde kullanmasını istiyor. ABD Senatosu’nda dengeyi belirleyecek olan Georgia’daki seçimler öncesinde eyalette Pazartesi akşamı miting düzenleyen Başkan Trump, “Şunu söyleyeyim. Umarım Mike Pence kendisinden bekleneni yapar. Yapmazsa tabii ki kendisinden eskisi kadar hoşlanmam” dedi. ABD Başkanı Trump, Pence’in böyle bir durumda söyleyecek çok şeyi olacağını belirtti, Pence’in her zaman doğru adımlar attığını kaydetti. “Anayasa çerçevesinde hareket etmesini bekliyorum” Çarşamba günkü ortak oturumda Başkan Yardımcısı Mike Pence’in alacağı tavır önemli. Pence’in ofisi Kongre’de Seçiciler Kurulu delegelerinin oylarının resmi olarak sayılacağı ortak oturuma ilişkin planları konusunda ayrıntı vermedi. Ancak Pence’e yakın isimler başkan yardımcısının kurumlara saygı duyduğunu vurgulayarak, kendisinin yasalara uygun şekilde davranmasını ve anayasaya uymasını beklediklerini belirtti. Mike Pence’e yakın isimlerden biri olan Kalkınma için Muhafazakarlar Kulübü’nün başkanı David McIntosh, Associated Press’e verdiği röportajda, “Pence’in bu konuya anayasa çerçevesinden yaklaşacağını ve Senato başkanı olarak ‘Anayasa bana nasıl bir rol biçiyor?’ diye soracağını düşünüyorum” diyor.

Başkan yardımcılığının az sayıdaki resmi sorumluluklarından birini yerine getirecek olan Mike Pence, kendi siyasi geleceğini de etkileme ihtimali ile karşı karşıya. Pence 2024 yılında Beyaz Saray için seçim yarışına girmeyi değerlendiriyor. Bu süreçte kalabalık olması beklenen aday listesinde öne çıkmak için de, önümüzdeki yıllarda Cumhuriyetçi Parti’nin siyasi geleceğine damga vurması beklenen Donald Trump’a karşı gösterdiği sadakate güveniyor. Bu da Mike Pence’in, Cumhuriyetçi Parti’de Başkan’ın herhangi bir kanıt olmamasına rağmen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına inanan; Georgia, Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania gibi eyaletlerdeki oy sayımlarını reddederek kendisinin seçim sonucunu değiştirme gücüne sahip olduğuna inandırılan geniş bir tabanla birlikte Trump’ın tepkisini çekmekten kaçınması gerektiği anlamına geliyor. Pence: “İtirazları ve sunulacak kanıtları dinleyeceğiz” Pazartesi günü Georgia eyaletinde düzenlenen mitingde seçmenler Mike Pence’e “Oyların çalınmasını durdurun” sloganıyla seslendi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, “Seçimle ilgili hepimizin şüpheleri olduğunu biliyorum. Oylarla ilgili usulsüzlük konusunda milyonlarca Amerikalı’nın endişelerini paylaştığım konusunda sizi temin etmek isterim. Bu Çarşamba Kongre’de bu fırsatımız olacak. İtirazları ve sunulan kanıtları dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kazananı açıklama görevi Mike Pence’in Çarşamba günü Kongre’de saat 1.00’de başlayacak ortak oturuma Mike Pence başkanlık edecek. Pence’in buradaki görevi yer eyaletten gelen seçici kurul delegelerinin onaylanmış belgelerini tek tek açmak ve bunları Temsilciler Meclisi ve Senato’nun saymanlarına alfabetik sırayla sunmak olacak. Sayım sonunda kimin kazandığını açıklamak da Pence’in görevi olacak. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato üyeliği dahil olmak üzere, görev ve sorumluluklarının üzerinden geçmek üzere iki saat süren bir toplantı yaptı. Pence’e yakın isimler başkan yardımcısının bu süreçteki rolünün büyük ölçüde sembolik olduğunu vurguluyor ve seçiciler kurulu delege oylarının ancak kongre üyeleri tarafından bozulabileceğini ve bunun da Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratlar’da olduğu için mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Ancak Başkan Trump’ın seçim sonuçlarına tersine çevirme çabasını sürdürdüğü bir sırada, Mike Pence, Pazartesi günü Trump ve üst düzey danışmanlarıyla Oval Ofis’te biraraya geldi. Başkan Trump, Pence ve genel sekreterleri avukat John Eastman ile görüştü. Giuliani: “Anayasa hukukçularına danıştık” Uzun süredir Başkan Trump’ın savunma ekibinde yer alan New York eski Belediye b-Başkanı Rudy Giuliani, verdiği bir röportajda hukuk ekibinin anayasa hukuku profesörlerine danıştığını ve Mike Pence’in önündeki seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Giuliani, Trump ve Pence’in Pazartesi günü konuya ilişkin yaptıkları araştırma ve incelemelerin üzerinden geçtiklerini ve nasıl ilerleneceği konusunda bir karar almak için Salı gününü bekleyeceklerini belirtti. Muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün podcast yayınına katılan Rudy Giuliani, “Başkan kendi muhakemesi doğrultusunda ve anayasanın neyi gerektirdiği konusunda aldığı tavsiyelere dayanarak kendi kararını verecek” dedi. 100’den fazla kongre üyesi ve 12 senatör sonuçlara itiraz edecek

Trump ve kendisine yakın isimlerin iddialarının aksine, seçimde yaygın şekilde usulsüzlük görülmedi. Bu durum geçtiğimiz ay görevden kendi isteğiyle ayrılan Adalet Bakanı William Barr dahil olmak üzere çok sayıda seçim yetkilisi tarafından doğrulandı. Oy sayımına karşı çıkacaklarını açıklayan kongre üyeleri de Trump gibi seçimde sonucu değiştirecek güvenilir bir kanıt sunmadı. Ancak yine de 100’den fazla kongre üyesi ve on iki Cumhuriyetçi Senatör, Çarşamba günü yapılacak ortak oturumda seçimin çekişmeli geçtiği en az bir eyalette seçiciler kurulu delege oylarına itiraz edeceklerini belirtti. Pazartesi günü Cumhuriyetçi Ulusal Komisyonu Başkanı Ronna McDaniel, çeşitli eyaletlerdeki Cumhuriyetçi Parti teşkilatlarının girişimiyle Mike Pence’e mektup göndererek Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada ve Pennsylvania’dan yasalar çerçevesinde seçilmiş olan delegeleri reddetmesi çağrısında bulundu. Mike Pence tartışmanın dışında kalabilecek mi? Bu girişimlerse Mike Pence’in tartışmanın dışında kalmasını imkansız hale getiriyor. Bazıları ise, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve avukat Sidney Powell gibi Trump’a son derece sadık olan isimlerin de aralarında olduğu kişilerin, Trump ve başkan yardımcısının arasını yönetimin son günlerinde açmaya çalıştıkları gerekçesiyle tepkilerini dile getirdi.