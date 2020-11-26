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Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

26.11.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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Başkan yardımcısından Bakan Soylu örnekli 'maske' uyarısı

Çorum’da, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlere katılan Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, pazar yerinde maskesini çene altında tutup, üzüm yiyen gence, "Süleyman Soylu'yu hasta eden virüs, sana ne yapmaz? Önlemini al" dedi. Uyarının ardından maskesini düzelten genç, alışverişe devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Denetimleri' konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 4 gün koronavirüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Çorum’da denetimler sıklaştı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazarcı esnafına ve halka maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Denetime katılan Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan da pazar yerinde maskesini çene altında tutup, üzüm yiyen gencin yanına giderek, uyardı. Candan, gence, "Virüs hiç affetmez bak. Kendine fazla güvenme, gençliğine güvenme, Süleyman Soylu’yu hasta eden virüs, sana ne yapmaz? Tamam mı? Önlemini al” dedi.

Genç ise “Tamam başkanım” diyerek, maskesini takıp, alışverişe devam etti.

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SİGARA İÇEN GENCE '900 LİRAN VAR MI?' DEMİŞTİ

Öte yandan kentte 2 hafta önce Gazi Caddesi’ndeki denetimlere katılan Başkan Yardımcısı Turhan Candan, maskesini çene altına indirip, parkta sigara içen genci "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?" diyerek uyarmıştı.

DHA

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