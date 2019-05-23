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Başkan yardımcısını darp eden saldırganlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

 MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u döven Mustafa C.

Başkan yardımcısını darp eden saldırganlar tutuklandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç’u döven Mustafa C. ve Mehmet Y., tutuklandı.
Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, önceki gün saat 19.00 sıralarında, evine gitmek üzere belediye binasından ayrıldı. Yenice Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Yıldız Camii yakınlarına geldiğinde, iddiaya göre, Koç'un önü, bir süre önce belediyedeki işlerinden çıkarılan Mustafa C. ve Mehmet Y. tarafından kesildi. Koç'u darbeden ikili kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kolunda kırık, başı ve yüzü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu belirlenen Halil Koç, tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. ve Mehmet Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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