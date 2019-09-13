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Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Adana’nın, Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak’ın aracına kesici aletlerle zarar verildi.

Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

Adana’nın, Kozan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak’ın aracına kesici aletlerle zarar verildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Tufanpaşa Mahallesi Orcan Hüseyin Sokak üzerinde Konak Apartmanı’nın bahçesindeki siteye ait otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda ikamet eden Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Saygıcak’a ait park halindeki kamyonete gece geç saatlerde iki kişi tarafından kesici aletlerle saldırı düzenlendi. Komşularının haber vermesi üzerine olayı öğrenen Başkan Yardımcısı Saygıcak, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ve siteye ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, park halindeki kamyonete iki kişinin gelerek zarar verdiğini, şahısların belirli bir mesafede araçlarını bırakarak yüzleri gizleyerek kamyonete yaklaştıkları ve aracın lastiklerine kesici aletlerle zarar verdiklerini belirledi.
Yapılan saldırıyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

Başkan yardımcısının aracına kesici aletlerle zarar verdiler

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