Başkan yardımcısının oğlu intihar etti

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaşayan, Adana'nın Kozan İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa D.'nin oğlu İsmail D. (28), kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa D.'nin doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan oğlu İsmail D.'den haber alamayan mesai arkadaşları, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki evine gitti. Bekar olan İsmail D.'nin kapıyı açmaması üzerine polisten yardım istendi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile eve girdi. Evde doğal gaz borusuna asılı halde bulunan İsmail D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İsmail D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi, soruşturma başlatıldı.

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