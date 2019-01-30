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Başkan Yaşar, Şentepeli kadınlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de ilk iki etabı hayata geçirilen TepeKule’yi ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de ilk iki etabı hayata geçirilen TepeKule’yi ziyaret etti. Güzelyaka, Pamuklar ve Çiğdemtepe mahallelerinde ikamet eden kadınlarla Tepekule’de buluşan Yaşar, “Yenimahalle’de yakaladığımız başarının altında ilçemi iyi tanıyor olmam yatıyor. 60 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. İlçemizin her sokağını karış karış biliyorum. Yenimahalle benim 60 yıllık sevdam” dedi.
10 yılda Yenimahalle’deki değişimi ve yapılan hizmetleri anlatan Başkan Yaşar, “Sevdam Yenimahalle sevdası. Sizleri ayırt etmeden seviyorum. Ben kavga değil, barış ve sevgi adamıyım. İlçemizde yıllardır kardeşliğin, hemşerilik bilincinin, komşuluk ilişkilerinin gelişmesini ön planda tutarak çalışmalar yaptım. Sizler daha hızlı ve kaliteli hizmet alın diye hiçbir kurumla kavga etmedim yapıcı ve birleştirici oldum, önlerini açtım. Bu ülkede barışı mutlaka sağlayacağız. Farklılıklarımız zenginlik sayarak, birbirimiz sevecek ve kenetleneceğiz. Siyaseti de kin ve nefret dilinden Mevlana ve Yunus diline taşıyacağız. Biz biriz ve birlikte büyük bir aileyiz” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinin sorularını ve taleplerini de tek tek dinleyerek cevap veren Başkan Yaşar, “Şentepe’de bir iki eksiğimizin dışında belediyemizin yapacağı bir şey kalmadı. Ufak tefek eksikleri de hızla tamamlayacağız. TepeKule bölgedeki büyük bir eksikliği giderdi. Kurs merkezlerimiz kadınlarımızın hizmetinde. Önümüzdeki dönem TV vericilerinin de kalkmasıyla birlikte Şentepe yepyeni bir döneme adım atmış olacak” dedi.

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