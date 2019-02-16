Başkan Yaşar, yaptığı icraatları ve yeni projelerini anlattı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) ? YENİMAHALLE Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fethi Yaşar, 10 yıllık icraatlarını ve projelerini düzenlediği toplantıda anlattı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi?nde düzenlenen toplantıya, Başkan Yaşar?ın yanı sıra, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Haluk Koç Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile çok sayıda Yenimahalleli vatandaş katıldı. Son 10 yılda bütçe gerçekleştirme oranının yüzde 95 olduğunu söyleyen Yaşar, insan odaklı kentsel dönüşüm projeleri, yeni yaşam alanları, altyapı çalışmaları, daha yeşil alan, yeni beton santrali ve taş kırma ünitesi, her semte belediye sarayı, yeni muhtarlık binaları gibi birçok yaptığı gerçekleştirdiği icraatlarını anlattı.

Başkan Yaşar, yeni dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi vererek, hayata geçireceği projelerin bazılarını şöyle anlattı:

Başkan Yaşar, Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi kuracaklarını söyledi. Yaşar, Yenimahalle Cumhuriyet Akademisi ile kolej ve benzeri okullarda uygulanan fakat devlet okullarında uygulanmayan derslerin ve uygulamaların bu akademide verilmesini sağlayacaklarını belirterek, akademi ile gençlerin ve çocukların daha kaliteli eğitim almalarını ve eğitimde hiçbir yenilikten geri kalmamalarını hedeflediklerini söyledi.

Alzheimer Merkezi?ni Yenimahalle?ye kazandıracaklarını ifade eden Başkan Yaşar, ?Hasta vatandaşlarımıza zihinsel ve fiziksel aktiviteler yaptırılarak hastalığın ilerlemesini önlemektir. Yapılacak bireysel grup psikoterapiler, eğitimler ve seminerler ile hastalık konusunda bilgi ve destek sağlanacaktır? dedi.

?Eğitime Destek Projesi? kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi?nin mevcut kurslarına 5 yeni etüt merkezi ekleyeceklerini söyleyen Başkan Yaşar, ?Batıkent?te de nöbetçi kütüphane açacaklarını belirtti. Yaşar, ?Tüm vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmete açık olacak büyük bir kütüphaneyi Yenimahalle? ye kazandıracağız? diye konuştu.

Yaşar, ?Danışma ve Dayanışma Merkezi? açılacağını belirterek, aile danışmanlığı, madde bağımlılığı ve davranış problemi olan bireylere yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi. Yaşar, kuracakları Sivil Toplum Kuruluşları (SİVİLANKA) ile lojistik imkânların geliştirilmesine yönelik özel bir model geliştirilmesi hedeflendiğini bildirdi. Başkan Yaşar, Kentsel Dönüşüm projeleri ile Yamaçevler?deki bin 500 Gecekondunun yıkımını yaparak yerine modern 3650 konut inşaat edeceklerini söyledi.

Başkan Yaşar, engelleri yüzünden sosyalleşmekte problemler yaşayan bireyleri topluma kazandırmak amacıyla çeşitli aktivitelerin içinde bulunacağı Zihinsel Engelliler Sanat Topluluğu Merkezi inşa edeceklerini söyledi. İnsan sağlığına doğrudan katkı sağlayan bir ulaşım aracı olan bisikletler için oluşturacakları bisiklet yollarının müjdesini veren Yaşar, ?Yenimahalle halkına hak ettiği sağlıklı çevreyi sunmuş olacağız? dedi.

?BEN KAVGAYA DEĞİL, BARIŞA ADAYIM?

Bir partinin belediye başkanı olmak için değil, Cumhuriyet?e yakışır bir hizmet vermek için görevini yaptığını kaydeden Başkan Yaşar, şunları söyledi:

?Hiç kimseye borcum yok. Hiçbir yere kendim aday olmadım. Ben görevimi yapmak için buradayım. Birilerini ayırmak, ötekileştirmek, kin ve nefret duygularıyla siyaset yapmak ne bana yakışır, ne de aileme yakışır. 31 Mart seçimlerine giderken, sanki savaşa gidiyoruz. Siyasi parti liderleri lütfen dilinize dikkat ediniz. Lütfen bu ülkenin halkını, gençlerini birbirinden ayırmayınız. Lütfen bizim birliğimizi bozmayınız. Bu seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diliyorum. Ben kavgaya değil, barışa adayım.?



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