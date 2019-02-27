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Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe sokaklarını adım adım gezerek esnafla sohbet etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe sokaklarını adım adım gezerek esnafla sohbet etti. Şentepe’de esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Yaşar, kimi dükkanda esnafın çayını içti kimi dükkanda ise alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. Yaşar, “Esnafın yüzü gülüyorsa halkın da yüzü gülüyor demektir. Esnaf halkın aynasıdır” dedi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Beni Yenimahalle’de mutlaka tanıyan, bilen vardır. Onlara sorun iyi bir insansam, kimseyi ayırt etmeden hizmet veriyorsam, sözümün arkasında duran biriysem bana sahip çıkın, değilsem sahip çıkmayın” dedi.
Gezi sırasında Başkan Yaşar’ın yanına gelen Kemal Alcı (59) adlı vatandaş 2009 seçimlerinde Fethi Yaşar’a oy verdiğini dile getirdi. Alcı, “Başkan seni tebrik ediyorum Yenimahalle çok gelişti. Sana oy verdiğim için hiç pişman olmadım” dedi.

AK Parti seçim bürosuna ziyaret
Başkan Yaşar, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Şentepe’de bulunan AK Parti Seçim Bürosu’nu da ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yenimahalle’de barış ve huzur içinde demokratik bir yarış gerçekleşeceğine yürekten inandığını söyleyen Yaşar, “Yenimahalle birlik ve beraberliğin, barışın kentidir. Nihayetinde kentimizi yönetecek muhtarları, belediye başkanlarını seçeceğiz. Yenimahalle halkı her zaman barıştan, kardeşlikten yanadır. Temennimiz seçim sürecinin huzur ve sükûnet içerisinde geçmesidir. İnşallah olgunluk içinde hep birlikte güzel bir demokratik seçim yaşayacağız. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Kazanan da bu milletin evladı, kaybeden de. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”

Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın kentidir”
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