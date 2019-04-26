Başkan Yavaş çarşı esnafını makamında kabul etti

Göreve başlamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ziyaretçi akını yaşanıyor.

Başkan Yavaş, sivil toplum kuruluşlarından derneklere, esnaf odalarından muhtarlara, büyükelçilerden akademisyenlere, sporculardan öğrencilere kadar tüm hayırlı olsun ziyaretlerini tek tek kabul ediyor. Anafartalar ve Ulus İş Hanı Çarşı esnafı da Başkan Yavaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ulus esnafından Ulus’taki tarihi ve kültürel yapının korunması, ticaretin canlandırılmasına yönelik görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Yavaş, yeni dönemde tüm önerileri dikkate alarak projeler hazırlayacaklarını söyledi.

Sincan Yenikent Galericiler Sitesi esnafı ile de bir araya gelen Yavaş, galericilerin dile getirdiği sorunları dikkatle dinledi. Galerilerle şehir merkezi dışına taşınma başta olmak üzere ruhsat işlemleri konusunda da görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, talepleri tek tek not aldı.

“Akıllı Ulaşım Sistemi’ni Ankara’ya kazandıracağız”

Tüm Anadolu Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve heyetini de makamında kabul eden Başkan Yavaş, Akıllı Ulaşım Sistemi’nin Ankara’ya kazandırılması için çalışmalara başlandığını açıkladı. Akıllı Ulaşım Sistemi ile Ankaralıların cep telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile toplu taşıma araçlarının yolcu taşımadan sefer yapmayacağını ancak tek bir yolcu için bile olsa aracın o yolcu için geleceğini vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Seçimlerden önce de ifade etmiştim. Yerine göre bir kişi için bile otobüs kaldırılması gerek. Bunun adı hizmettir. EGO zarar da edebilir. Bütün dünyada toplu taşımaya destek olmak için zarar öngörülebilir. Diğer taraftan şehre çok araç gelmemesi, bu araçlardan çıkan egzoz gazı salımı ve akaryakıt tüketiminin azalması, ayrıca trafiğin tıkanmaması şehirlerin karına olabiliyor.”