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Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Girişimciler ve Yönetişim Derneği’nin yönetici ve üyelerini ağırladı.Başkent’te farklı meslek gruplarından oluşan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini makamında kabul eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ticari, sosyal ve kültürel projeler üreten derneklerin ve iş dünyasının Ankara’ya dair proje, görüş ve önerilerini tek tek dinliyor.“Ankaramızı birlikte yöneteceğiz”Genç Girişimciler ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ile görüşen Başkan Yavaş, meslek gruplarından gelen taleplere öncelik verdiklerini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Girişimciler ve Yönetişim Derneği’nin yönetici ve üyelerini ağırladı.
Başkent’te farklı meslek gruplarından oluşan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini makamında kabul eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ticari, sosyal ve kültürel projeler üreten derneklerin ve iş dünyasının Ankara’ya dair proje, görüş ve önerilerini tek tek dinliyor.

“Ankaramızı birlikte yöneteceğiz”
Genç Girişimciler ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ile görüşen Başkan Yavaş, meslek gruplarından gelen taleplere öncelik verdiklerini vurguladı. “Bizler yapacağımız tüm proje ve işlerde sizlere de danışacağız. Demokratik ve katılımcı uygulamalarımıza devam edeceğiz. Ankaramızı birlikte yöneteceğiz” diyen Başkan Yavaş, iş dünyasının yeşil alanlardan altyapıya, sanayiden tarıma, ulaşımdan üretime, imar planlarından kentsel dönüşüme dair birçok yeni projesini dinledi, Ankara’da yapmayı planladıkları projeleri paylaştı.

Şehir ekonomisi
Ankara’daki sorunları tek tek çözmek için ortak akılla hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Yavaş, şöyle konuştu,
“Ankara’yı ortak akılla yönetmek için birçok STK ve dernekle iş birliği içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Önemli olan şehrimizin ekonomisinin ayağa kaldırılması. Bunun için neler yapmak lazım? Vatandaşın bu işe nasıl girmesi ve nasıl üretken olması lazım? Bugünkü belediyecilik anlayışımız bu yönde çünkü artık şehirler yarışıyor.”

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor

Başkan Yavaş, dernek yöneticilerini ağırlamaya devam ediyor
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