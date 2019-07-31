Başkan Yavaş ile 100 gün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan’dan itibaren büyükşehir belediyesinde yapılan tüm faaliyetleri ve çalışmaları, “Mansur Yavaş ile 100 Gün” adlı kitapçıkta anlattı.

Şeffaf belediyecilik anlayışını tüm birimlerde hayata geçiren, ihalelerin canlı yayınlanmasını sağlayan, tasarruf tedbirlerini birer birer devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, büyükşehir belediyesinin tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamaya başladı.

Belediye nereye ne kadar harcadı?

“Her şey vatandaşın gözü önünde olacak” diyen Başkan Yavaş, 60 sayfalık kitapta büyükşehir belediyesinin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konuda önceki döneme ait rakamlarla da aylık karşılaştırma yapıldı. Kitapta, büyükşehir belediyesinin gelirlerinden giderlerine, banka borçlarından tasarruf kalemlerine kadar tüm bilgiler tek tek paylaşıldı.

İsrafla mücadele politikaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idareler başta olmak üzere ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün gelir gider rakamlarının ayrıntılı olarak yer aldığı kitapçıkta, Başkan Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan tarihinden itibaren 16 Temmuz’a kadar olan üç aylık dönemde nereye ne kadar harcama yapıldığı tek tek anlatıldı.

8 Nisan itibariyle kısa ve orta vadeli 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL borç devir alan Başkan Yavaş, kısa sürede bankadaki nakit mevcudunun 160 milyon 401 bin 372 TL’ye yükselmesini sağlarken, kısa dönem borçlarda 24 milyon 271 bin 956 TL azaltıldı.

Büyükşehir bütçesi 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi.