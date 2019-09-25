Başkan Yavaş, Keçiörenli muhtarlarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı kent temsilcileriyle birlikte “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor.

Göreve geldiği 8 Nisan’dan itibaren sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluş temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla sık sık bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve beraberindeki 46 kişilik muhtarlar heyeti ile görüştü.

Başkan Yavaş’tan çözüm odaklı uygulamalar

Keçiören ilçesindeki Mahalle Muhtarlarının ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden yeşil alanlara kadar birçok konudaki sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, sorunların ivedilikle çözüme kavuşması için hayata geçirecekleri mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi. Daha kolay, ulaşılabilir ve hızlı çözüm üreten bir Büyükşehir için muhtarlarla doğrudan iletişimde olacaklarını anlatan Yavaş, yetkililerin hızlı bir şekilde müdahale edebileceği, talep, sorun ve görüşlerini iletebileceği bir platform oluşturulacağını söyleyerek, “İşinizin yapılıp yapılmadığını bire bir ben takip edeceğim” dedi.