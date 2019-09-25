HABER

Başkan Yavaş, Keçiörenli muhtarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı kent temsilcileriyle birlikte “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor.Göreve geldiği 8 Nisan’dan itibaren sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluş temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla sık sık bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve beraberindeki 46 kişilik muhtarlar heyeti ile görüştü.Başkan Yavaş’tan çözüm odaklı uygulamalarKeçiören ilçesindeki Mahalle Muhtarlarının ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden yeşil alanlara kadar birçok konudaki sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, sorunların ivedilikle çözüme kavuşması için hayata geçirecekleri mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı kent temsilcileriyle birlikte “ortak akıl” ilkesi çerçevesinde yönetmeye devam ediyor.
Göreve geldiği 8 Nisan’dan itibaren sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluş temsilcileri, esnaf ve muhtarlarla sık sık bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç ve beraberindeki 46 kişilik muhtarlar heyeti ile görüştü.

Başkan Yavaş’tan çözüm odaklı uygulamalar
Keçiören ilçesindeki Mahalle Muhtarlarının ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden yeşil alanlara kadar birçok konudaki sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, sorunların ivedilikle çözüme kavuşması için hayata geçirecekleri mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi. Daha kolay, ulaşılabilir ve hızlı çözüm üreten bir Büyükşehir için muhtarlarla doğrudan iletişimde olacaklarını anlatan Yavaş, yetkililerin hızlı bir şekilde müdahale edebileceği, talep, sorun ve görüşlerini iletebileceği bir platform oluşturulacağını söyleyerek, “İşinizin yapılıp yapılmadığını bire bir ben takip edeceğim” dedi.

Muhtarlardan Yavaş’a teşekkür
Yavaş, bu uygulamalar nedeniyle teşekkür eden Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç’a, “Vatandaşın bir kapısı var. Biz bunu ulaşılabilir hale getireceğiz” diye konuştu. Mobil uygulamalar sayesinde muhtarlardan vatandaşlara kadar herkesin ilettiği mesajları yakından takip ettiğini söyleyen Yavaş, tüm talep ve şikayetlere anında yanıt vermeye çalıştığını da belirtti.

Altyapıda muhtarlara görüşleri sorulacak
Mahallelerde meydana gelen arızaların tamiri ve çözümü için ayrıca ekip kurduklarını vurgulayan Yavaş, altyapı çalışmalarında muhtarların görüşlerinin alınacağına dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Murat Karayalçın döneminde mahallelerde müteahhitlere yaptırılan işlerin onayını en son muhtara imzalattırıyorlarmış, güzel bir uygulama. Benzer bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Mahallenizde ASKİ de iş yapsa mutlaka sizin imzanızı alacak evet burası oldu diye. Bunu gündeme getireceğim. Bir yandan da tarımdan turizme kadar istihdamı artıracak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halk ekmeği mahalle bakkallarını koruyacak şekilde yaygınlaştırmak gibi birçok proje ile de vatandaşın istihdamına ve geçimine bir nebze çare bulabileceğiz.”

PARTNER Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor Fotoğraflarını gören hayrete düşüyor! Kimi isterse ona benziyor
'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı'Bozkırın Tezenesi' mezarı başında anıldı
STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destekSTK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

MHP'den Meral Akşener'e 'küçük ortak' tepkisi!

MHP'den Meral Akşener'e sert tepki!

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Fotoğraflar sınır ötesinden! TIR'larla taşıyorlar

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

MSB duyurdu! F-16'lar bugün Suriye hava sahasında uçtu

F-16'lar Fırat'ın doğusunda havalandı!

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.