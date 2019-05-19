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Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ve İftar Yemeği”ne katıldı.Polatlı’da yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Yavaş, ödül alan vergi rekortmenlerine plaketlerini, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya ile birlikte verdi.Yavaş’tan kırsal kalkınma mesajlarıBaşkent ekonomisinin özellikle kırsal kalkınma ile güçleneceğine dikkat çeken Yavaş, şunları kaydetti: “Polatlı’da kırsal kalkınma projeleri ile ilgili borsa başkanımızdan aldığımız bilgilere göre, biz yapacağımız projelerin hepsini vatandaşla birlikte ortaklaşa yapmak istiyoruz.

Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ve İftar Yemeği”ne katıldı.
Polatlı’da yoğun bir ilgiyle karşılanan Başkan Yavaş, ödül alan vergi rekortmenlerine plaketlerini, Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya ile birlikte verdi.
Yavaş’tan kırsal kalkınma mesajları
Başkent ekonomisinin özellikle kırsal kalkınma ile güçleneceğine dikkat çeken Yavaş, şunları kaydetti: “Polatlı’da kırsal kalkınma projeleri ile ilgili borsa başkanımızdan aldığımız bilgilere göre, biz yapacağımız projelerin hepsini vatandaşla birlikte ortaklaşa yapmak istiyoruz. Gönüllüleri işin içerisine katmak istiyoruz. Belediye Başkanlığı görevine başladığımdan itibaren eline proje alan herkes, kırsal kalkınma projesini kendisinin yapmak istediğini söyleyerek yanıma geldi. Bunu biz inşallah Polatlı’da geniş bir şekilde Ankara’nın kırsal kalkınma projesini masaya yatırarak ve daha sonra bu projeyi yürütecek ekibi ortaya çıkararak hep birlikte yapmaya çalışacağız.”
“Üreten herkesin arkasındayız”
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üretim yapan tüm vatandaşları destekleyeceklerini belirten Yavaş, Ankara’nın mahallelerinden kalkınmayı başlatacaklarını söylerken, şöyle konuştu:
“Üreten herkesin sonuna kadar biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak arkasında olmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Ülkede bir ekonomik kriz var, işsizlik var. Herkes iş diye geliyor. Sadece ve sadece belediye başkanlarına ulaşabiliyorlar. Bizler de bütün herkesi belediyede istihdam edemeyeceğimize göre tabi ki onların çalışabilecekleri yerlerin yani üreten insanların önünü açmak boynumuzun borcu. Altyapı hizmetlerinden daha çok Ankara’nın ekonomisini nasıl zenginleştireceğimizi, Ankara’nın köylerini nasıl kalkındıracağımızı anlattık ve inşallah yine bunu da başarmayı Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum.”
Özellikle muhtarların kırsal kalkınmadaki rolünün büyük olduğunu vurgulayan ve planladıkları projelerden bahseden Yavaş, "Bundan sonra muhtarlarımız inşallah bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilecek. Köylerin kalkındırılması ve köylerin altyapı problemleriyle ilgili ne problem varsa çözmeye çalışacağız. Köy hayatının devam etmesini istiyoruz. Köy hayatının devam etmesi için de orada birtakım konforun devam etmesi lazım, ucuz yaşamaları lazım. Suyla ilgili indirimlerle birlikte bütün köylere güneş enerjisi paneli takıp sadece kendi ihtiyaçları için değil, ihtiyaç fazlasını da enerji şebekesine katmak suretiyle oradan da para kazanmalarını ve köyde yaşamalarını istiyoruz ki üretsinler. Hem onlar para kazansın hem de Ankaralı, ucuz et, sebze, meyve ve ucuz bakliyat yesin” ifadelerini kullandı.
“Gerede projesi, Polatlı’ya gelecek”
Seçim döneminde verdiği sözlerden birinin Gerede Projesini Polatlı’ya getirmek olduğunu ifade eden Yavaş, projeyle ilgili şunları aktardı:
“Toplam hat uzunluğu 81 kilometre. İlk etap, İvedik - Etimesgut Ahimesut Bulvarı Elvan Mezarlığı yönü arası. İkinci etap ile ki bu ikisini aynı anda ihale ediyoruz, Sincan Saraycık Temelli Malıköy Gecekondu önleme bölgesi arası. İlk etapta bu projeyi ihale ediyoruz. Yaklaşık 470 milyon lira muhammen bedeli var. 2020 yılında bitecek. Üçüncü etap ise Sincan Malıköy Polatlı arası içme suyu ana iletim hattı. 110 milyon lira bedel ile ihale edilerek, 2021 yılı sonuna kadar Gerede suyu Polatlı’ya gelmiş olacak.”

Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

Başkan Yavaş , Polatlı’da iftara katıldı

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