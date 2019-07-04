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Başkan Yavaş Rusya’da onur konuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’ın davetlisi olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9.

Başkan Yavaş Rusya’da onur konuğu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’ın davetlisi olarak ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9. Moskova Kentsel Forumu’na katıldı.
Dünyaca ünlü birçok belediye başkanının katıldığı forumda Başkan Yavaş, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile 2019 ile 2021 yıllarını kapsayan iş birliği protokolünü de imzaladı.
Ankara ve Moskova hattı canlanacak
Kardeş kent olan Ankara ve Moskova, yeni iş birliği protokolü ile iki yıl boyunca altyapıdan ulaşıma, ticaretten turizme kadar birçok alanda birlikte çalışacak. Moskova Kentsel Forumu’nda özellikle büyük kentlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırılırken, bu yıl ki forumun ana teması ise "Yaşam Kalitesi” ve “Daha iyi bir kent için projeler" olarak belirlendi.
Başkan Yavaş ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile Ankara ve Moskova hattı daha da canlanacak.
Her iki şehrin halkları arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı anlayışı geliştirmek, eşitlik ve karşılıklı yarar sağlamak ilkelerine bağlı kalarak iş birliği yapılmasının amaçlandığı protokolde, öncelikli iş birliği alanları ise şöyle belirlendi:
Büyük Şehirlerde Toplu Ulaşım ve Yol Altyapılarının Geliştirilmesi:
Park sistemleri organizasyonu,
Güzergah ulaşımı için banliyö merkezleri ve kesişen park yerleri inşa edilmesi,
Akıllı ulaşım sistemi uygulamaları ve bilgisayar destekli trafik akışı mühendisliği
Kentsel Planlamanın Geliştirilmesi:
Tasarım ve Kentsel Gelişim Nazım Planları uygulaması alanında tecrübe değişimi,
Yeşillendirme ve kentsel mekan iyileştirilmesi için en uygun şartların oluşturulması kapsamında tecrübe değişimi,
Kentsel mekanların yeniden inşaatı alanında tecrübe değişimi
Kentsel Gelişim, Konut hizmetleri ve Kentsel Altyapı Alanlarının Geliştirilmesi:
Konut iyileştirmesi, altyapı hizmetleri ve sosyal tesisler çerçevesinde ortak projeler ve programların yapılması,
Spor ve endüstriyel tesislerin yeniden inşası konusunda tecrübe paylaşımının sağlanması
Çevre Koruma Alanının Geliştirilmesi:
Çevresel konularda uzmanların gerçekleştireceği görüşmelere ve toplantılara olanak sağlanacak,
Çevre koruma alanında bilgi paylaşımında bulunulacak
Kültür, Turizm ve Spor Alanlarının Geliştirilmesi:
Kültürel miras kaynaklarının devlet tarafından korunması, ulusal muhafaza ve bu konuların kitleselleşmesi çerçevesinde tecrübe paylaşımının sağlanması,
Turist ve konaklama hizmetlerinin geliştirilmesi konularında iletişimin tesis edilmesi,
Taraflarca düzenlenen turizm ticaret sergileri, konferanslar ve seminerlere katılmak,
Belirli spor alanlarında uzmanlaşmış, spor heyetlerinin değişimi,
Kültür heyetlerinin değişimi,
Taraflarca düzenlenen kültürel sergilere, konferanslara, forumlara, seminerlere katılmak,
Kültür, spor ve turizm alanında uzman değişimi,
Genç restorasyon uzmanlarının eğitiminde tecrübe paylaşımının sağlanması,
Genç restorasyon uzmanlarının taraflarca düzenlenen projelere katılımının sağlanması.
Bilişim Teknolojileri Alanının Geliştirilmesi:
Vatandaşlar için devlet hizmetleri erişim programları geliştirilecek,
Elektronik devlet hizmetlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek,
Devlet makamları ve vatandaşlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine olanak sağlanacak
Ticaret, Ekonomi ve İş Alanlarının Geliştirilmesi:
Girişimcilik ve özel teşebbüsün geliştirilmesi ve desteklenmesi alanında tecrübe paylaşımının sağlanması,
Ticaret ve hizmetler alanında modern kazanımların tetkik edilmesi için konuyla ilintili sergi, yarışma, festival, ticaret fuarı ve yuvarlak masa toplantıları hakkında bilgi paylaşımında bulunulması
Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik Alanının Geliştirilmesi:
Sosyal koruma konusunda tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi,
Sosyal koruma ve hukuki yardım konulu programlar kapsamında tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi
Ankara ve Moskova Belediyeleri, bundan sonra iki şehir arasında ortaklık bağlarının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı ve desteği karşılıklı sağlayacak.

Başkan Yavaş Rusya’da onur konuğu

Başkan Yavaş Rusya’da onur konuğu

Başkan Yavaş Rusya’da onur konuğu

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