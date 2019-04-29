Başkan Yavaş, şükür ve yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba Mahallesi ile Nallıhan Uluköy Mahallesi’nde yağışların bol olması için düzenlenen “Yağmur ve Şükür Duası” davetine katıldı.

Sarıoba Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bereket için edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yağmur ve şükür duasının ardından imece usulü hazırlanan et ve pirinçten yapılan yemekler ikram edildi.

Sağlık Ocağı yenilenecek

Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yavaş, Sarıoba Mahallesi’nin sağlık ocağının da yenilenmesi talebini de geri çevirmeyerek, en kısa sürede tadilatının yapılacağını söyledi. Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Metin Baysar, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Selami Ovacık, AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir ve İYİ Parti Temsilcilerinin eşlik ettiği Başkan Yavaş, vatandaşların altyapıdan ulaşıma kadar olan taleplerini de tek tek not aldı.