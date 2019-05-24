Başkan Yavaş'tan araç ve ihale genelgesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin iki genelge yayımladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yavaş tarafından, belediyeye bağlı ilgili kuruluşlara gönderilmek üzere araçların kullanımı, kiralanması ile belediye ihalelerindeki usullerine ilişkin genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, belediye, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile belediye şirketleri tarafından tahsisli tüm araçlar, amacına uygun kullanılacak.

Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi (çakar lambaları) bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecek.

Sökülen sistemlerin değerinde kayba neden olmaksızın muhafaza edilecek, yapılan işlem bildirilecek. En kısa süre içinde Belediye, EGO, ASKİ bünyesinde Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlüklerce oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla sökülen sistemlerin değerlendirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma teşkilatı ile koordineli olarak işlem tesis edilecek ve sonucunda bilgi verilecek.