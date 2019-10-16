Başkan Yavaş'tan başkente yeni parklar için talimat

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki peyzaj mimarlarına, mevcut parkların eksikliklerinin giderilmesi ve yeni parklar yapılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara'nın yeşil alan projelerini görüşmek amacıyla belediye bünyesindeki peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

Başkentin rekreasyon alanlarının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve peyzaj mimarlarının önerilerini dinleyen Yavaş, "Ben sizden prestij parklarımız içindeki eksikleri tespit edip gidermenizi ve başkentimize yeni prestij parklar kazandırmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

- "Daha çok yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız"

Mansur Yavaş parklar, refüjler ve diğer alanlarda gerekli bakımların yapılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Mahalle içleri de dahil olmak üzere önümüzdeki yılları da hedefleyerek, daha çok yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız. Ben yeni parklarda yapılar ve imalatlar istemiyorum. Avrupa'da parkların içinde en fazla bir kafe, lavabo ve çocuklar için oyun alanı var. Parklar daha doğal alanlardan oluşsun, insanlar çocuklarıyla bisiklete binsin, piknik yapsın istiyorum. Parklarda artık mangal olmasın."