Başkan Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatarak, "Burada hala istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Ankaralı yeni yönetimini seçti. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Dolayısı ile yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz, aç değilsiniz açıkta değilsiniz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, mazbatayı aldığı 8 Nisan'dan bu yana belediyede geçen ilk 100 günü DHA'ya değerlendirdi. Başkan Yavaş, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Ankara'da yönetim anlayışını değiştirdiklerini söyledi. Yavaş "Yaptığımız her şeyi hem ortak akıl hem de şeffaf bir şekilde duyurmaya çalıştık, duyuruyoruz. Sadece yaptığımız ihaleleri canlı yayınlamakla kalmayacağız, bunun haricinde mal ve hizmet alımlarını da aynı şekilde internet üzerinden yapacağız. Bu sayede daha çok insana ulaşarak, daha çok satıcıya ulaşarak, daha fazla rekabet sağlayarak belediyenin daha kaliteliyi daha ucuza alması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'GENEL SEKRETERİMİZİ ATAYAMADIK' Başkan Yavaş, proje takvimlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşandığını belirterek, "Genel Sekreterimizi atayamadık, Genel Sekreter Yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Ama muvafakat alanların bir kısmı geldi. Genel itibarı ile eski yönetimden kalan arkadaşlarımız ile devam ettik. Yavaş yavaş kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz, geçte olsa. Bize göre eskiden yanlış yapıldığına inandığımız şeyleri düzeltmek, bununla ilgili bir teşkilat şeması oluşturmaya çalışıyoruz. Ama güzel işleyen şeylere de hiç dokunmadan devam ediyoruz" dedi. 'EKİBİMİZ İLE YÖNETMEK İSTİYORUZ' Belediye şirketlerinde bazı problemlerin yaşandığını belirten Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği bir şey var; 'insan ekibi ile gelmeli ekibi ile gitmeli'. Biz de ekibimiz ile yönetmek istiyoruz. Şöyle bir eleştiri yaptılar; 'ikramiyeler ödenmedi' diye. Şirket genel müdürleri, şirket yönetim kurulları ödesin. Şu anda sorumlular onlar. Demek ki belediyeye bağımlılar. Belediye bir şey vermezse alamıyorlar. O zaman tabii ki o bütçeyi yönetirken o insanların kimin olacağını seçmek benim hakkım. Daha önce de öyle olmuş. Belediye şirketleri ile ilgili denetim yapıldığı zaman ben hesap vereceğim belediye meclisinde; ama bir başkası yönetecek" dedi.

'NEDEN İSTİFA ETMİYORSUNUZ?' İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini hatırlatan Yavaş, "Burada hala istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Ankaralı yeni yönetimini seçti. Dolayısı ile yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Baktığınız zaman içinde hakimler var, emekli olup çok yüksek maaş alan eski vekiller var. Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz; örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmeğe kar ettirip daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Halk Ekmek de daha başka şeyler satmak istiyoruz. Halk bundan yararlansın istiyoruz. Üreticinin malını direkt almak istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz ki bize? Ben sizlerin huzurunuzda görevlerini acilen bırakmalarını istiyorum. Belediye şirketlerinin yönetiminin belediye meclisinden seçilmesi gibi bir taslak hazırlandığı söylendi, hatta belediye encümeninin yapısının da değişeceği söylendi; ama şu ana kadar gündeme gelmedi. Yapılacak mı bilmiyorum" dedi.

550 KİŞİ EVSİZ KALDI Başkan Yavaş, önceki dönemde 550 konut yapılması için TOKİ ile anlaşma yapıldığını hatırlatarak, "Şubat ayında para yatırılması gerekiyormuş yatırmamışlar, müteahhitlere ödemişler o paraları. Bizim bundan bilgimiz yok. Bir gün dediler ki 'biz bu anlaşmayı fesih edeceğiz, peşinatı hala yatırmamışsınız'. Biz de 'izin verin yatıralım, bizim bu bilgiden haberimiz yok'. 550 mağdura ev yapılacak, ertesi sabah fesih yazısı geldi. Bize bir şey olmadı; ama 550 kişi evsiz kaldı" diye konuştu. '200 MİLYON LİRAYA YAKIN TASARRUF ETTİK' Belediyenin merkez bütçesinin 8 milyarın üzerinde olduğunu belirten Yavaş, bu bütçe rakamında EGO ve ASKİ'nin dahil olmadığını belirtti. Başkan Yavaş, bütçeyi denkleştirmek için 2,9 milyar lira gayrimenkulün satışının öngörüldüğünü ifade ederek, "Biz 8 milyar lirayı harcayacağız bütçeye göre ve 8 milyarlık gelir elde edeceğiz; ama 8 milyar gelirin 2,9 milyar lirası gayrimenkul satışı. Belediye meclisinden bu satışa izin çıkacak mı belli değil, gördüğünüz gibi satışa engel oluyorlar. Bir de 2,9 milyarlık gayrimenkulü alacak kimse yok şuan. Dolayısıyla tasarruf etmemiz gerekiyor, yaptığımız israfları engelleyerek 3 aylık bütçede 200 milyon liraya yakın tasarruf ettik. 2,9 milyarlık gayrimenkul satışı yapamayacağımızdan dolayı meydana gelen açığı tasarruflar ve belediye gelirlerinin arttırılması yoluyla gidermeye çalışacağız. Bu zorluklara rağmen biz Ankaralının altyapıdaki zorluklarını bir şekilde tamiratlarla yapabildiğimiz kadarıyla, asfaltları, acil yapılması gereken işleri karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'YSK TAKVİMİNDEN SONRA ALINAN 830 KİŞİ İÇİN İŞLEM BAŞLATTIK' Başkan Yavaş, YSK'nın seçim takvimini açıklandığı Aralık ayından itibaren belediyeye 832 elemanın alındığını, seçim sonucunun belli olduğu tarihten sonra da 50'ye yakın kişinin alındığını söyledi. 50 kişinin işe başlatılmayacağını duyurduklarını belirten Başkan Yavaş, o 830 kişiyle ilgili işlemi de başlattıklarını, onları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Yavaş, "Seçim kampanyası döneminde seçilmem halinde 25 bin kişiyi işten çıkaracağım söylendi. 25 kişi bile işten çıkarmadık. 'Yardımlar kesilecek' diyorlardı, yardımlar da kesilmedi. Hatta yardım alanların hepsini, kendilerini ve çocuklarını iş sahibi yapmak için çalışmalara başladık. Sürekli başkalarından yardım almaya ihtiyaç duymasınlar diye. Dolayısı ile önce yönetim anlayışını değiştirmeye çalıştık" diye konuştu. 'İŞ YAPMAYPAN GİDECEK' EGO otobüslerinin zamanında gelmemesi, klimaların açılmaması ve raylı sistemlerin çalıştırılmaması gibi şikayetleri dikkate aldıklarını belirten Yavaş "Kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa bunlar affetmiyoruz tabii ki. Herkes işini yapacak, iş yapmayan ayrılacak. Biz bu konuda tavizkar olmayacağız. Ankapark üzerinden 'havuzlar çalıştırılmıyor' diyenler var. İşsiz kalıp sosyal medya üzerinden yalan, yanlış bilgiler yayanlar var. Belediyenin daha önce yaptığı parklar ve bahçelerdeki havuzların hemen hemen hiç biri çalışmıyor. Hepsi mahkemelik olmuş, bir de bunlarla uğraşıyoruz. Yaparken düzgün yapmamışlar, şimdi belediyeyi bu havuzları doldurmamakla suçluyorlar" dedi.