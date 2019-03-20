HABER

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Erbaa’yı marka yaptıklarını ifade ederek, “ Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa’ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa’nın nüfusunu arttırarak, işini, istihdamını arttırarak biz Erbaa’yı marka yaptık" dedi.Tokat’ın Erbaa ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti’nin Erbaa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım Yavuz Sultan Selim Mahallesinde mahalle mitingi düzenledi.

Erbaa Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım, Erbaa’yı marka yaptıklarını ifade ederek, “ Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa’ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa’nın nüfusunu arttırarak, işini, istihdamını arttırarak biz Erbaa’yı marka yaptık" dedi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti’nin Erbaa Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım Yavuz Sultan Selim Mahallesinde mahalle mitingi düzenledi. Ellerinde Türk Bayrakları ve parti bayrakları ile vatandaşlar miting alanını doldurdu. Mitingde konuşma yapan Başkan Yıldırım, Erbaa’yı marka yaptıklarını ifade ederek, “ Erbaaspor ile Erbaa yaprağıyla, Erbaa’ya yaptığımız yatırımlarla ve Erbaa’nın nüfusunu arttırarak, işini, istihdamını arttırarak biz Erbaa’yı marka yaptık. Biz Erbaa’yı düşünüyoruz. Bugün Erbaa’nın sanayisi, bin kişi çalışırken 4 bin kişi olmadı mı? Esnaf sayımız bin 400 iken 2 bin 100 olmadı mı? Sigortalı sayımız 7 bin 500 iken 12 bin olmadı mı? Turhal’da diyorlar ki bizim Ticaret Odası Başkanımıza ‘Erbaa bunu neye borçlu?’ Neye borçlu biliyor musunuz? İktidarın imkanlarıyla, yerelin imkanlarının birleşmesine, çalışmaya, gayrete, emeğe borçlu. Birlik beraberlik içinde çalışmaya borçlu. Kolay değil 400 Milyon TL yatırım yapmışız Erbaa’ya. İktidarıyla, genel bütçesinden, yerel bütçesine 400 Milyon TL yatırım ve hizmet” diye konuştu. Başkan Yıldırım’ın konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte parti binasına kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"

Başkan Yıldırım: "Erbaa’yı marka şehir yaptık"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

İşte Zidane'ın ilk bombası

İşte Zidane'ın ilk bombası

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ekip müdahale etti! Gece yarısı Şişli'de korku dolu anlar!

Gece yarısı Şişli! Alevler içinde kaldı!

Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.