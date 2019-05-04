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Başkan Yıldız: “En büyük gayemiz çocuklarımızın en iyi eğitimi alması”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Turabibaba Kütüphanesi’nde eğitim alan öğrenciler, yıl sonu kapanış programında hünerlerini sergiledi.

Turabibaba Kütüphanesi’nde eğitim alan öğrenciler, yıl sonu kapanış programında hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizim en büyük gayemiz gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almasıdır” dedi.
Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen yıl sonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte yıl boyunca Turabibaba Kütüphanesi’ndeki kurslarda eğitim alan çocuklar dans, müzik, tiyatro ve mehteran gösterileri ile izleyenlere görsel bir şölen sundu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da programa katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Program sonunda Başkan Yıldız, Turabibaba Kütüphanesi’nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

“Emanete en iyi şekilde sahip çıkacaklar”
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında eğitimin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle Beyoğlu’ndan, Kasımpaşa’dan gemileri karadan yürüten ve bıraktığı emanetin bekçisi olmaktan şeref duyduğumuz, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hanı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Bütün annelerimizi tebrik ediyorum. Gelecekte Beyoğlu’nu, İstanbul’u, Türkiye’yi emanet edeceğimiz bu yavrularımızı yetiştiriyorlar. Bizim de en büyük gayemiz gelecekte Türkiye’yi yönetecek olan çocuklarımızın en iyi eğitimi almasıdır. İnanıyorum ki onlara bayrağımızı, milletimizi, devletimizi emanet ettiğimizde, onlar da emanete en iyi şekilde sahip çıkacaklar” dedi.

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