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Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 7/24 hizmet veren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zabıta ekiplerinin belediyenin sahada görünen yüzü olduğunu belirterek “Öncelikli görevimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gönülleri fethetmek olacak” dedi.Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nda 7/24 hizmet veren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Beyoğlu’nda 7/24 hizmet veren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Zabıta ekiplerinin belediyenin sahada görünen yüzü olduğunu belirterek “Öncelikli görevimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gönülleri fethetmek olacak” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nda 7/24 hizmet veren Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Zabıta görevlileriyle tek tek tokalaşan Başkan Yıldız, saha çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zabıta ekiplerinin belediyenin sahada görünen yüzü olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Öncelikli görevimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gönülleri fethetmek olacak” dedi. Başkan Yıldız’a başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

“Azimle ve sevgiyle Beyoğlu’muza layık olduğu şekilde hizmet edeceğiz”
Zabıta ekipleriyle sohbet eden Başkan Yıldız, “Beyoğlu kararını 31 Mart’ta verdi. Gönül belediyeciliğini inşa etme üzere bu emaneti devraldık. Huzurlarınızda önceki dönemlerde belediye başkanlığımızı yapan Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ediyorum. Bize düşen Beyoğlu’nu en güzel şekilde yöneterek Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ‘Gönül Belediyeciliği’ni inşa etmektir. Daha huzurlu, daha yeşil ve daha güvenli bir Beyoğlu için çalışacağız. Zabıta ekiplerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belediyemizin sahada görünen yüzü olacak. Azimle ve sevgiyle Beyoğlu’muza layık olduğu şekilde hizmet edeceğiz. Öncelikli görevimiz hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gönülleri fethetmek olacak” dedi.

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”

Başkan Yıldız: “Öncelikli görevimiz gönülleri fethetmek olacak”
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