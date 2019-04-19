Başkan Yıldız, “Tersane İstanbul ve Galataport projeleri ile yeni iş alanları açılacak"

43’üncü Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Tersane İstanbul ve Galataport projelerinin tamamlanmasıyla, turizm meslek liselerinde ve yüksek okullarda okuyan 20 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacağını söyledi.

43’üncü Turizm Haftası, Beyoğlu’nda düzenlenen özel etkinlikle kutlandı. Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin müzik dinletileri, halk oyunları ve tiyatro gösteri ile hünerlerini sergilediği etkinlikte, yine öğrenciler tarafından hazırlanan yedi bölgeye ait lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Stantları tek tek gezerek tüm yöresel lezzetlerin tadına bakan Başkan Yıldız, öğrencilere tam not verdi.

“Bölgemizde kültür ve turizm yatırımları hızla artıyor”

Etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, " İstanbul’un 2019 yılı için ortaya koyduğu 16 milyon turist hedefi var. Türkiye’ye gelen turistler Beyoğlu’na da geliyorlar. Bu okullarda okuyan gençler şunu bilmelidir ki gelecekte her biriniz kültür elçileri olacaksınız. Turizm hem bu ülkeye gelir getirmek hem de doğal güzelliklerimizi başka insanlara anlatabilmek demektir. Bölgemizde Kültür ve turizm yatırımları hızla artıyor. Beyoğlu’muz önümüzdeki dönemde turizmin yanı sıra bir ticaret şehri olacak. Tersane İstanbul Projesi’nin içerisinde 3 büyük otel ve 3 büyük müze olacak. İlk defa bir Kadın Müzesi orada kurulacak. Böylelikle Tersane İstanbul ve Galataport projeleriyle 20 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacak. Elbette tercih edilecek insanlar turizm meslek liselerinde ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerimiz olacak" dedi.