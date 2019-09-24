Başkan Yılmaz, BM İklim Zirvesinde

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi’ne katıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı ve Çevre Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi’ne katıldı.

Küresel sorunlar ele alındı

Hükümet, iş dünyası ve sivil toplum liderlerinin bir araya gelerek küresel çaplı bu soruna dikkat çekmek ve harekete geçmek için önemli adımların atıldığı, İklim Zirvesi’ne ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kadın, çocuk, aile, çevre, iklim, kırsal kalkınma, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile bölgesel işbirlikleri kurulmasına yönelik uluslararası düzeyde çalışmalara imza atarak Balıkesir’in adını dünyaya duyuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı komite toplantısında açıklama yaptı.