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Başkan Yılmaz, İspanya'da yerel finans ve kalkınmayı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın Madrid'deki Yönetim Toplantısı'na katıldı.

Başkan Yılmaz, İspanya'da yerel finans ve kalkınmayı anlattı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın Madrid'deki Yönetim Toplantısı'na katıldı. Başkan Yılmaz, toplantıda 'Yerel Finans ve Kalkınma' ile 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi' konulu sunum yaptı.
Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Kolombiya'nın başkenti Bogota ve ABD'nin New York kentinde yapılan Dünya Konseyi toplantılarının ardından bu kez de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen İkinci Kentsel Şiddet ve Bir Arada Yaşama ile Barış İçin Eğitim Forumu'na katıldı. Aynı zamanda Dünya Konseyi Yönetim Kurulu'nda da bulunan Başkan Yücel Yılmaz, Madrid Toplantısı'nda 'Yerel Finans ve Kalkınma' ile 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi' konulu sunum yaptı. Başkan Yılmaz, etkin finans yönetimi, mevcut kaynakların etkin ve doğru kullanımı, yerelde yeni fon kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynağının yönetimi ve kapsayıcı bir anlayış ile yönetim konularında görüşlerini aktardı.
‘KALKINMANIN LİDERİ YEREL YÖNETİCİLERDİR’
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi konusunda da sunum yapan Başkan Yılmaz, yerel yönetimlerin kalkınma süreçlerine liderlik yapan kurumlar olduğunu ifade etti. Ortak ve sürdürülebilir bir gelecek vurgusu yapan Yılmaz, "Şehirlerimizin mevcut potansiyelini uluslararası işbirlikleri ile besleyerek, geleceği tüm paydaşlarla birlikte tasarlamamız gerektiği inancındayım. Yerel liderler olarak şehrin sosyo- kültürel kalkınmasında olduğu kadar ekonomik kalkınmasından da sorumluyuz. Bunun bilinciyle şehirlerimizin mevcut kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyellerini belirlememiz ve tüm insanlığı, insanlığın geleceğini ilgilendirdiğini düşündüğüm bu konuları ayrıntılarıyla işbirliği halinde çalışmamız gerektiği kanaatindeyim" dedi.

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