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Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Silivri Belediye Başkanı MHP'li Volkan Yılmaz, ilçesinde 500 kilometrekare ekilebilir alan olduğunu belirterek, "Organik tarım ve hayvancılıkla İstanbul'u besleyen bir Silivri yaratmak istiyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL Silivri Belediye Başkanı MHP'li Volkan Yılmaz, ilçesinde 500 kilometrekare ekilebilir alan olduğunu belirterek, "Organik tarım ve hayvancılıkla İstanbul'u besleyen bir Silivri yaratmak istiyoruz" dedi.
Silivri Belediyesi, Antalya Expo Center'da açılan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nda yer aldı. Fuardaki tek belediye olan Silivri'nin standında; bölgede üretilen kabak, karpuz, kavun, bamya, reçel, turşu, lavanta tohumu ve lavanta sabunu gibi yöresel ürünler tanıtıldı. Yoğun ilgi gören belediye standını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antexpo Fuarcılık A.Ş. yönetici ortağı Uğur Fora, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra Makedonya, Letonya, Bosna Hersek, Malta ve Kırgızistan büyükelçileri gezdi. Stantta bulunan lavanta köşesine, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, lavanta kolonyası, oda spreyi gibi ürünlerin bulunduğu sepeti Vali Münir Karaloğlu'na hediye etti.
'ORGANİK TARIM GELİŞTİRİLEREK ÜRETİM YAPILACAK'
Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri'nin 869 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip olduğunu, bu alanın 500 kilometrekaresinin dikilebilir tarım arazisi olduğunu vurguladı. Silivri'nin, İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyelinin bulunduğunu belirten Yılmaz, "Silivri'de üretim yapan çiftçinin ihracat yapmasını hedefliyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için bu fuara katıldık. Silivri'yi marka kent yapabilme hayalimiz var. Organik tarımın ve hayvancılığın geliştiği, tüm İstanbul'u besleyebilecek üretimin yapıldığı, aşın, işin arttığı, köyden kente göçün olmadığı, üretim yapılan ve ülke ekonomisine katkı yapan bir Silivri hayalimiz var. Bu hayalimize fuarlara katılarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.
'SİLİVRİ'DE YERLİ TOHUM ÜRETİLECEK'
Osmanlı İmparatorluğu döneminde payitahtın yoğurt, sebze ve meyve gibi gıda ihtiyaçlarının Silivri'den karşılandığını kaydeden Başkan Yılmaz, şunları söyledi:
"Silivri'yi tarım ve hayvancılık alanında bir üs olarak geliştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye'deki hiçbir belediyede olmayan bir tarım lisemiz var. Aynı zamanda Tarım Üretim ve Araştırma Merkezimiz bulunuyor. Burada yaptığımız çalışmalarla üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü destekleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde aromatik bitkilerimiz var. Lavanta, biberiye, melisa otu, adaçayı çeşitlilik gösteriyor. Yeni bir projemiz de var. Bu projede yerli ve milli tohumlarımızı üreteceğiz. Daha önce ekilmeyen 200 bin metrekarelik alanı Silivri Belediyesi olarak ekiyoruz. Paydaşlarımızın desteğiyle burada elde edeceğimiz 150 ton arpayı, küçük üreticiye 500'er kilo tohumluk olarak bedelsiz dağıtacağız. Bununla beraber 6 bin dönüm alan ekilerek yem, balya, saman ihtiyacı karşılanacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak çalışarak bilimsel tarım yapacağız. Üretimi ve kooperatifçiliği artıracağız. Silivri'yi parlayan bir yıldız haline getireceğiz."

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Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruzBaşkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruzBaşkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruzBaşkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz

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