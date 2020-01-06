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  4. Başkan Yılmaz sahada

Başkan Yılmaz sahada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ekipleri tarafından yürütülen asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını inceledi.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ekipleri tarafından yürütülen asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını inceledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Vatan Mahallesinde asfaltlama ve Karapınar Mahallesindeki kaldırım düzenlemesi çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Başkan Yılmaz, silindir aracı ile yolu kendi asfaltladı. Çalışanlara tatlı ikram eden Başkan Yılmaz, 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettiklerini dile getirerek, “2020 yılında temizlik, parklarımız, çevre ve yol bakımları ile ilgili şehrin tüm yapısal sorunlarını çözüme kavuşturacak bir yol haritası belirledik. Şehre artı değer katacak, ilçe sakinlerinin refahını artıracak projeleri ilçeye kazandıracağız.Yeni yollarımızın asfaltlanması, tretuvar çalışmalarımızın sürdürülmesi ve cephe sağlıklaştırma işlerimizi arttırarak 2020 yılında Fen İşleri noktasında çok ciddi çalışmalara imza atacağız” dedi.
Yılın ilk gününden itibaren bu alanda yoğun bir mesâi sarf ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Hafta içi ve hafta sonu demeden ekiplerimiz birçok mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada karşılaştığımız sorunları hızlı bir şekilde aşma noktasında arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Yıldırım sokaklarını kendi tesislerimizde ürettiğimiz 80 bin ton asfalt ile kaplayacağız. Bunun yanında kaldırımlarımızı da elden geçireceğiz. Bu noktada da yaklaşık 50 bin metrekare parkeyi yine kendi tesislerimizde üreterek Yıldırım’ın güzelleşmesine katkı sunmuş olacağız” diye konuştu.

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