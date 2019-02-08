Başkan Yılmaz’dan esnaf ziyareti

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yaklaşan mahallî seçimler öncesi esnafları ziyaret ediyor.

Çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Refik Yılmaz, vatandaşları mahallelerinde, esnaf ve iş adamlarını ise iş yerlerinde ziyaret ediyor. bütün STK ve derneklerle olduğu gibi esnaflarla da sürekli iç içe olduklarını ifâde eden Refik Yılmaz, “Sık sık esnafımızı ziyaret edip onların derdini dinliyor, belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Fırsat buldukça esnaflarımıza misafir oluyoruz. Esnaf, bir şehrin yüzü, vitrini ve o kentin gelişmişlik seviyesini en iyi belirten yapı taşıdır. Esnafımızın sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak bizlere düşüyor ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

