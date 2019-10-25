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Başkan Yüksel asker eğlencelerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:45 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinden vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençlerin asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler dileklerinde bulundu.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınacak olan Cumhuriyet Mahallesi ve Ulaş Mahallesindeki gençlerin asker eğlencesine katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ulaş Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinden vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençlerin asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler dileklerinde bulundu.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel askerlik vazifesini yapmak üzere silah altına alınacak olan Cumhuriyet Mahallesi ve Ulaş Mahallesindeki gençlerin asker eğlencesine katıldı. Gençlere hayırlı teskereler dileklerinde bulunan Ergene Belediye Başkan Rasim Yüksel, “Vatan hizmetinizi yapmak için peygamber ocağına uğurlanmak üzere bir araya geldiniz. Sizin babalarınız, dedeleriniz bu vazifeyi en iyi şekilde yaptılar. Şimdi sıra sizde, ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Sizler bu cennet vatanının bağrından çıkmış ve Mehmetçik adını almış olan gençlersiniz" dedi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gençler ile hatıra fotoğrafı çektirerek askere gidecek olan gençlerin ailelerine de evlatlarının sağ salim vatani görevlerini tamamlayarak kendilerine kavuşmalarını diledi. Düzenlenen Asker eğlencelerine Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri Servet Yıldız ve Çetin Bulum da katıldı.

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