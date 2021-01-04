Başkan Yüksel yeni yıla Halk Günü ile başladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 2021 yılının ilk gününde çevrimiçi olarak İnteraktif Halk Günü gerçekleştirdi. Canlı yayınlanan halk buluşması programında belediye başkan yardımcıları ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi’nin 2020 yılı performansını değerlendiren ve vatandaşların sorularını cevaplayan Yüksel, yeni yıl mesajını da Süleymanpaşalılarla paylaştı.

2021 yılı için sağlık ve mutluluk dileklerini paylaşan Başkan Yüksel, 2020 yılında zor süreçlerden geçtiğimizi hatırlatarak, “Bugün acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından, 2021’e merhaba demeye hazırlanıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi milletçe çok zor günler geçirdik. Büyük umutlarla karşılayacağımız yeni yılın milletimiz için, sevdiklerimiz için hastalık ve salgından kurtulduğumuz, tüm beklentilerimizin gerçekleştiği, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve refah içerisinde geçen bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Salgına rağmen onlarca projeyi hayata geçirdik"

Korona virüsü salgını ile mücadeleyle geçen 2020 yılında önemli yatırımları da hayata geçirdiklerinin altını çizen Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2020 yılında yaşadığımız tüm zahmetlere, özellikle pandemiden kaynaklı zorluklara rağmen şehrimize birçok alanda onlarca projemizi hayata geçirdik. Yükselen bir Süleymanpaşa vizyonumuzla inşallah 2021’de de aynı azim ve inançla, hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edecek, şehrimizi yükseltecek büyük projelere hep birlikte imza atacağız. 2021 yılının, başta tüm hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemize ve milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı en kalbi duygularımla kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık bir saat süren canlı yayında vatandaşların sorularını da cevaplayan Başkan Cüneyt Yüksel, yeni yılın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Hüseyin Uzunlar, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da Başkan Yüksel’e eşlik ederek, Süleymanpaşalıların yeni yılını tebrik ettiler.

