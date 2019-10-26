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Başkan Zolan: "Evi ağır hasar görmüş vatandaşlarımıza 6 aylık kira bedeli verildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm kamu, kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurguladı.Denizli’de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen depremden etkilenen Bozkurt ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Başkan Osman Zolan, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm kamu, kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurguladı.
Denizli’de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen depremden etkilenen Bozkurt ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Başkan Osman Zolan, ilçede yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi. Yaşanan depremi hatırlatan Başkan Zolan, "O gün Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle beraber seri bir şekilde deprem bölgesine ulaştık. Çok şükür can kaybımız olmadı. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Valiliğimizin koordinesinde Kızılay, AFAD ve tüm kurumlar seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremden 10 saat bile geçmeden İçişleri Bakanımız, sabahında da Çevre ve Şehircilik Bakanımız bölgeye geldi" şeklinde konuştu. Başkan Zolan, "Acil ihtiyaçlar için o gün hem Bozkurt Belediyesine hem de Çardak Belediyesine, hibe şeklinde hesaplarına 500’er bin TL geçti" dedi.

Vatandaşlara çok cazip fırsatlar sunuldu
Depremde ağır hasar alan konutları bulunan vatandaşlara tahsis edileceğinin müjdesini veren Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız ilk 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadede ve faizsiz bir bedele bu konutlara sahip olabilecekler. Bu çok cazip ve önemli bir destek. Bunların yapılabilmesi için kanuni değişiklik yapılması gerekiyor ve milletvekillerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetimiz kendi yerinde ev yapmak isteyen vatandaşlarımıza da 101 bin TL maddi destek verecek. Depremde konutları ağır hasar alan vatandaşlarımız TOKİ’den ya da kendi yerinde bu imkanlardan faydalanabilecek" dedi.
Başkan Osman Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evi ağır hasar görmüş vatandaşlarımıza 6 aylık kira bedeli verildi. Vatandaşlarımız açıkta kalmasın, kiralık ev tutsunlar diye ayrım yapılmaksızın evleri ağır hasarlı olması şartıyla kira yardımı yapıldı. Bu sayede Bozkurt ilçemizde çadırda kalan vatandaşımız yok. Konteynırda kalmak isteyen yok, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binası yeniden yapılacak. Biz de gördüğümüz hususlara dokunmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bozkurtumuzu seviyoruz" dedi.

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